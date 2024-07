Erste Bank: Neo-CEO Bosek baut Vorstand weiter um

Mit dem heutigen Montag nimmt Peter Bosek offiziell seine Rolle als neuer CEO der Erste Group Bank AG an. Schon im Mai hat sich angekündigt, dass dies mit einer Neuaufstellung des Vorstandes einhergeht (wir berichteten). Nun gibt die Erste Bank Oesterreich weitere Änderungen im Vorstand bekannt. Maximilian Clary und Aldringen wird neuer Retailvorstand, Ilinka Kajgana zeichnet für Risiko und Operations verantwortlich. Gerda Holzinger-Burgstaller übernimmt zu ihrer CEO- auch die CFO-Funktion. Hans Unterdorfer bleibt Unternehmenskundenvorstand. Willi Cernko wird Aufsichtsratsmitglied in der Erste Bank Oesterreich.

Alexandra Habeler-Drabek und Stefan Dörfler geben Doppelrollen auf

„Es freut mich sehr, dass wir mit den beiden Neubesetzungen ein starkes und ambitioniertes Vorstandsteam in Österreich aufgestellt und sich wieder Talente aus den eigenen Reihen dafür durchgesetzt haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Stefan Dörfler und Alexandra Habeler-Drabek, die für die EBOe Großartiges geleistet haben. Aber die Reduktion der Anzahl der Vorstände in der Holding und die damit einhergehenden Veränderungen haben es notwendig gemacht, dass die beiden sich voll auf ihre Agenden in der Holding konzentrieren. Damit stärken wir die Rollen und die Schlagkraft beider Vorstandsteams“, erklärt Friedrich Rödler, Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Bank Oesterreich.

Alexandra Habeler-Drabek (CRO) und Stefan Dörfler (CFO) führten zuletzt ihre Rollen in Doppelfunktion sowohl für die Erste Group als auch die Erste Bank Oesterreich aus. Die beiden konzentrieren sich ab sofort voll auf ihre Vorstandsfunktionen in der Erste Group. Willi Cernko übergibt seine Funktion als CEO der Erste Group an Peter Bosek und wird per 1. Juli Aufsichtsratsmitglied in der Erste Bank Oesterreich.

Erste Bank Oesterreich sieht „große Potenziale in Österreich“

„Wir sehen große Potenziale in Österreich, die einen noch stärkeren Fokus auf die Kund:innen im Vorstand notwendig machen. Mit Max Clary und Aldringen kommt ein zweiter Kundenvorstand ins Team, der die Weiterentwicklung im Retailbereich vorantreiben wird. Ilinka Kajgana kennt den österreichischen Markt sehr gut und ich freue mich sehr, dass sie nach mehreren Jahren in CEE nach Österreich zurückkehrt“, sagt Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Oesterreich.

Ilinka Kajgana (52), seit 2020 als Risk Executive Vice President Vorstandsmitglied in der rumänischen Erste-Tochter BCR, übernimmt das Risiko- und Operations-Ressort. Die gebürtige Kroatin war vor ihrer aktuellen Rolle in der BCR zuletzt Head of Strategic Risk Management in der EBOe. Davor durchlief sie unterschiedliche Stationen im Risk Management der Erste Group. Kajgana, die an der TU Wien in Physik promovierte, startete ihre Bankkarriere bei der Erste Bank Oesterreich.

Maximilian Clary und Aldringen (43) soll in der EBOe das Kundenwachstum weiter stärken und Vertriebschancen im Privatkundengeschäft noch weiter ausbauen. Er war zuletzt Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Er ist seit 2013 bei der Erste Group und durchlief unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns. Der studierte Betriebswirt startete seine Banklaufbahn bei der Raiffeisen.

Der Vorstand der Erste Bank Oesterreich ab 1. Juli 2024 im Überblick