Erste Group: Vorstandsänderungen vor Antritt von Neo-CEO Peter Bosek

Am 1. Juli 2024 soll Peter Bosek als neuer CEO Erste Group Bank AG antreten (wir berichteten). Im Rahmen dieses Wechsel an der Spitze ordnet Österreichs größte Bank auch ihren Vorstand neu. Peter Bosek soll nun auch die Funktion als Chief Retail Officer übernehmen. Der bestehende Chief Platform Officer Maurizio Poletto soll nun außerdem zusätzlich der neue COO werden. Abgesehen davon wird das Vorstandsteam ab 1. Juli 2024 aus fünf Mitgliedern bestehen.

Maurizio Poletto wird neben CPO auch COO

„Mit den Doppelfunktionen von Peter Bosek und Maurizio Poletto bin ich zuversichtlich, dass der Vorstand der Erste Group zukunftsorientiert und effizient aufgestellt ist. Die Zusammenführung der Funktionen des COOs und Chief Platform Officers ermöglicht es, eine engere Verbindung zwischen dem Kundengeschäft und der IT sicherzustellen. Das ermöglicht auch eine bessere Umsetzung der strategischen Prioritäten des Vorstandsvorsitzenden und wird den Kund:innen durch kürzere Entscheidungsprozesse, größere Agilität und eine umfassendere und schnellere Digitalisierung zugute kommen”, sagt Friedrich Rödler, Aufsichtsratvorsitzender der Erste Group.

Maurizio Poletto ist seit 2021 Vorstandsmitglied der Erste Group und wurde damals zum ersten Chief Platform Officer (CPO) der Bankengruppe ernannt. In seiner neuen Vorstandsfunktion als COO übernimmt Poletto nun auch die Verantwortung für IT-bezogene Funktionen (Architektur und Bankdienstleistungen) auf Konzernebene. Er behält aber auch die mit seiner Position als CPO verbundenen Aufgaben. In der Rolle als COO tritt Poletto die Nachfolge von David O’Mahony an, der dem Vorstand noch bis Ende dieses Jahres beratend zur Seite steht.

Synergien ermöglichen „erstklassige Finanzdienstleistungen“

Poletto verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Banken- und Fintech-Sektor, davon mehr als ein Jahrzehnt in leitenden Positionen. Bevor er in den Vorstand der Erste Group kam, war er Managing Director von „George Labs“, dem digitalen Innovationslabor der Erste Group. Poletto ist der Gründer dieses hauseigenen Fintech und war eine der treibenden Kräfte hinter der Entwicklung von George. Heute zählt George rund zehn Millionen Nutzer:innen in Österreich und CEE.

Darüber hinaus ist der gebürtige Italiener Aufsichtsratsmitglied der Erste Digital, dem IT-Dienstleister der Erste Group, sowie der Tochterbanken der Erste Group in Tschechien (Česká spořitelna) und Ungarn (Erste Bank Hungary). „In meiner neuen, erweiterten Rolle als COO möchte ich IT- und Geschäftsfunktionen mit einer einheitlichen Strategie noch enger zusammenbringen. Diese Synergien werden uns dabei unterstützen, erstklassige Finanzdienstleistungen so unkompliziert und zielgerichtet wie möglich zu erbringen“, sagt Poletto.

Neuer Erste Group-CEO wird auch Chief Retail Officer

Der Aufsichtsrat bestätigte ebenfalls, dass Peter Bosek bei seiner Rückkehr in die Bankengruppe zum 1. Juli 2024 zusätzlich zu seiner Funktion als CEO auch die Funktion des Chief Retail Officer (CRetO) ausüben wird. Bosek hatte bereits in den Jahren 2019 und 2020 die CRetO-Aufgaben der Erste Group inne, (während er gleichzeitig als CEO der Österreich-Tochter, Erste Bank Oesterreich, fungierte) bevor er 2020 als CEO zur estnischen Luminor Bank wechselte.

„Mit der neuen Vorstandsstruktur können wir unsere Ressourcen besser steuern und den Wirkungsgrad unserer Aktivitäten verstärken – alles zum Vorteil unserer Kund:innen. Meine Vorstandskolleg:innen und ich werden uns darauf konzentrieren, unsere Angebote auf die nächste Stufe zu heben. Dabei wird die Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform eine große Rolle spielen, um erstklassige digitale End-to-End-Lösungen anzubieten“, erklärt Peter Bosek.

Der Vorstand der Erste Group wird ab Anfang Juli aus den folgenden fünf Mitgliedern bestehen: