Peter Bosek kommt 2024 als CEO der Erste Group nach Österreich zurück

Guess who’s back. Er war früher CEO der Erste Bank Oesterreich und Chief Retail Officer der Erste Group, wechselte dann zur Luminor im Baltikum, und kommt jetzt als CEO der Erste Group, Österreichs größter Bank, zurück. Die Entscheidung wurde nach einem mehrstufigen, internationalen Auswahlprozess vom Aufsichtsrat getroffen und tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

Der bisherige CEO, Willi Cernko, wird die Geschäfte bis dahin weiterführen und eine reibungslose Übergabe sicherstellen. Peter Bosek wird als erfahrener Retail-Banker den Fokus auf Kundenthemen legen und an der Digitalisierung und Innovationsführerschaft der Gruppe arbeiten.

„Es freut mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, mit Peter Bosek einen der erfahrensten und renommiertesten Banker Europas zur Erste Group zurückzuholen. Unter den zahlreichen, internationalen Kandidat:innen, konnte er den Aufsichtsrat mit seinen Plänen zur Weiterentwicklung der Gruppe und den Zukunftsperspektiven überzeugen. Als erfahrener Retail-Banker wird er in seiner Funktion als Gruppen-CEO alle Kundenthemen stark in den Mittelpunkt stellen und an der Digitalisierung und Innovationsführerschaft der Gruppe arbeiten“, heißt es in einem offiziellen Statement von Aufsichtsratsvorsitzenden Friedrich Rödler.

Digitalisierung als Steckenpferd

„Ich bin der Erste mehr als ein halbes Leben lang eng verbunden. Umso mehr freut es mich, dass ich nach den spannenden Jahren und einem gewaltigen Perspektivenwechsel im Baltikum, als CEO zur Erste Group zurückkehre. Banking ist meine Leidenschaft und die werde ich in den nächsten Jahren mit voller Kraft für die Zukunft und Weiterentwicklung der Gruppe einsetzen“, so Bosek in einer Aussendung.

Peter Bosek ist derzeit CEO der Luminor Bank im Baltikum. „Das ist eine Bank, die wie ein gut gefundetes Startup ist. Sie operiert in Estland, Lettland und Litauen, hat das Headquarter in Tallinn, und ist die drittgrößte Bank in der Region. Sie ist dort in einer Angreiferposition. Die Region hat ein extrem hohes Niveau der Digitalisierung“, sagte er beim Wechsel zu Luminor im Interview mit Trending Topics. Man hört: Bosek ist stark an Startups und Digitalisierung interessiert.

Er ist vor allem bekannt für seine Rolle bei der Positionierung der Erste Group als Vorreiter bei innovativen Angeboten im Retailbanking-Bereich, insbesondere bei der Entwicklung und Implementierung der digitalen Banking-Plattform George. Als gebürtiger Wiener und promovierter Jurist bringt Bosek umfangreiche Erfahrung und Fachwissen in seine neue Position ein.