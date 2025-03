EU-Kommission will 800 Milliarden Euro für Wiederaufrüstung

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag ein umfassendes Verteidigungspaket vorgestellt, das unter dem Namen „ReArm Europe Plan“ bis zu 800 Milliarden Euro für die europäische Verteidigung mobilisieren soll. Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden nachdem die USA ihre Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt hatten, was den Druck auf die Europäische Union erhöht, ihre eigene Unterstützung zu verstärken.

„Wir befinden uns in einer Ära der Wiederaufrüstung, und Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen, sowohl um auf die kurzfristige Dringlichkeit zu reagieren und die Ukraine zu unterstützen, als auch um dem langfristigen Bedarf zu begegnen, mehr Verantwortung für unsere eigene europäische Sicherheit zu übernehmen“, erklärte von der Leyen bei der Vorstellung ihres Plans.

Das Paket umfasst fünf zentrale Maßnahmen. Den Kern bildet ein „neues Instrument“, das den Mitgliedstaaten Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Euro für gemeinsame Verteidigungsinvestitionen in gesamteuropäische Fähigkeiten zur Verfügung stellen soll. Dazu gehören Luft- und Raketenabwehrsysteme, Artilleriesysteme, Raketen und Munition sowie Drohnen und Anti-Drohnen-Systeme. „Durch diesen Ansatz der gemeinsamen Beschaffung werden die Kosten gesenkt, die Fragmentierung reduziert, die Interoperabilität erhöht und unsere Verteidigungsindustriebasis gestärkt“, so die Kommissionspräsidentin.

Verteidigungsausgaben im Durchschnitt um 1,5% des BIP erhöhen

Eine weitere zentrale Maßnahme ist die Aktivierung der nationalen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Dies würde den Mitgliedstaaten ermöglichen, Verteidigungsausgaben von ihren nationalen Ausgaben auszuschließen, ohne Gefahr zu laufen, gegen die Haushaltsregeln der EU zu verstoßen. Von der Leyen schätzt, dass „wenn die EU-Länder ihre Verteidigungsausgaben im Durchschnitt um 1,5% des BIP erhöhen, in den kommenden vier Jahren 650 Milliarden Euro freigesetzt werden könnten.“

Die weiteren Maßnahmen des Pakets umfassen die umfangreichere Nutzung von Kohäsionsprogrammen für Verteidigungsausgaben, die Erweiterung des Mandats der Europäischen Investitionsbank zur verstärkten Finanzierung von Verteidigungsprojekten sowie die Beschleunigung der Spar- und Investitionsunion, um mehr privates Kapital für den Verteidigungssektor zu mobilisieren.

Die EU-Mitgliedstaaten haben ihre Verteidigungsausgaben seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 bereits deutlich erhöht, allerdings in unterschiedlichem Maße. Während Polen im vergangenen Jahr 4,12% seines BIP für Verteidigung ausgab, waren es in Spanien nur 1,12%. Innerhalb der NATO, der 23 der EU-Mitgliedstaaten angehören, laufen derzeit Verhandlungen über eine Erhöhung des Verteidigungsausgabenziels von derzeit 2% des BIP.

„Die eigentliche Frage ist, ob Europa bereit ist, entschlossen zu handeln“

„Die eigentliche Frage vor uns ist, ob Europa bereit ist, so entschlossen zu handeln, wie es die Situation erfordert, und ob Europa bereit und in der Lage ist, mit der Geschwindigkeit und dem Ehrgeiz zu handeln, die nötig sind“, betonte von der Leyen. Das vorgeschlagene Verteidigungspaket soll am Donnerstag auf einem außerordentlichen Gipfeltreffen in Brüssel diskutiert werden, an dem voraussichtlich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen wird.

Der Gipfel könnte jedoch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Ukraine offenlegen, da sowohl Ungarns Viktor Orbán als auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico damit gedroht haben, jeden Aufruf zu verstärkter militärischer Unterstützung für das kriegsgebeutelte Land zu blockieren. Laut Entwürfen der Gipfelerklärung werden die Staats- und Regierungschefs bei diesem Treffen noch keine Entscheidungen darüber treffen, wie die Verteidigungsausgaben erhöht werden sollen, sondern das Thema bei einem späteren Gipfel im März nach der Veröffentlichung des Weißbuchs der Kommission zur Verteidigung erneut aufgreifen.