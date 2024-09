EU soll eigene Kommissarin für Startups bekommen

Ursula von der Leyen, bald zum zweiten Mal EU-Kommissionspräsidentin, hat heute die Nominierungen für ihr Team an EU-Kommissionär:innen für die nächste Periode vorgestellt. Besonders spannend dabei aus Sicht von Startups: Die EU soll mit Ekaterina Zaharieva aus Bulgarien eine eigene Kommissarin für Startups, Forschung und Innovation bekommen.

Zaharieva war früher Ministerin für regionale Entwicklung, Justizministerin und Außenministerin Bulgariens. Neben Julian Popov war sie die zweite Person, die von Bulgariens Regierung für ein Amt in der EU-Kommission nominiert wurde. Das EU-Parlament muss den Nominierungen noch zustimmen.

„Wir müssen Forschung und Innovation, Wissenschaft und Technologie in den Mittelpunkt unserer Wirtschaft stellen. [Zaharieva] wird dafür sorgen, dass wir mehr investieren und unsere Ausgaben auf strategische Prioritäten und bahnbrechende Technologien konzentrieren“, sagte von der Leyen bei einer Pressekonferenz, bei der die nominierten EU-Komissionare vorgestellt wurden. Dem neuen Draghi-Report zufolge gibt es in der EU viele Baustellen in Bezug auf Startups, unter anderem sehr viel Regulierung und Lücken bei der Finanzierung. Draghi schlug auch eine eigene Gesellschaftsrechtsform für Startups in Europa for, nämlich die „Innovative European Company„.

Die weiteren Nominierungen für die EU-Kommission: