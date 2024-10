Fabbric: Österreichische Investoren für spanisches Fashion-Startup

Eine neue Online-Plattform steht nun allen bereit, die schnell von zu Hause aus eine eigene Modemarke gründen wollen. Sie bietet wöchentliche neue Trendmuster basierend auf Markttrends und Nutzerfeedback. Man bekommt eine eine personalisierte Auswahl an Farben und Stoffen, kann die Designs individuell anpassen und bereits ab einer Mindestbestellmenge von 100 Einheiten produzieren lassen. Produktionsstatusmeldungen direkt aus der Fabrik kommen in Echtzeit zu den Nutzer:innen.

2024 will man Marktführer in Spanien werden und ab 2025 international expandieren. Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr eigenen Angaben zufolge vierfaches Wachstum und wird einen Umsatz von über 1 Million Euro überschreiten.