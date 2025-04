Fabian Koch von Scorrior: Vom Profi-Fußballer zum Founder

⁠Scorrior⁠, ein Tiroler Startup, will es Hobby-Sportlerinnen und Sportlern einfach machen, sich mit anderen Teams zu messen. Mitgründer Fabian Koch hat selbst eine Vergangenheit als Profi-Fußballer. Bei der #glaubandich Challenge hat Scorrior den City-Pitch in der Kategorie Smart Fashion, Sports & Lifestyle in Vorarlberg für sich entschieden. Im Podcast sprechen wir mit Fabian Koch über:

Wie Fabian Koch und sein Cousin David Koch Scorrior entwickelt haben

Den Übergang vom Profi-Fußballer zum Founder

Die App von Scorrior

Hobby-Sportgruppen und wie sie die App verwenden können

Die #glaubandich Challenge und die Erwartungen ans Finale

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠