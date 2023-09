Fastblog.ai: Wiener Digitalagentur will SEO-Content automatisiert erstellen lassen

Generative KI und insbesondere die GPT-Modelle von OpenAI haben die Welt der Content-Erstellung im Sturm erobert, und das schlägt sich auch schön langsam in Österreich nieder. Die Digitalagentur offroad communications etwa startet heute ihr neues KI-Tool www.fastblog.ai, mit dem Kund:innen der Agentur ihre Online-Präsenzen optimieren können sollen, indem der Content-Erstellungsprozess automatisiert und gleichzeitig bei der SEO-Strategie unterstützt wird.

„KI ist ein brennendes Thema; weltweit arbeiten Agenturen sowohl damit als auch daran. Daher ist es wichtig, dass Österreichs Agenturen wettbewerbsfähig bleiben und mit der Zeit gehen“, so Raphael Remhof, der die Agentur gemeinsam mit Thomas Candussi gegründet hat. Fastblog.ai ist an GPT-4 von OpenAI sowie an Runway und Midjounrey für die Bildgenerierung angebunden. Zum Start wird das Tool Interessierten für einen Preis zwischen 49 und 79 Euro pro Blog angeboten – der monatliche Betrag ist abhängig davon, ob mit oder ohne Bildgenerierung. „Im Q4 wollen wir es als SaaS zugänglich machen und es wird für den User günstiger“, so Remhof auf Nachfrage.

Man wolle Content-Arbeiter:innen nicht ersetzen, sondern unterstützende Software anbieten. „Als Verfechter menschlicher Kreativität war ich dem Einsatz von KI im Bereich der Kreation gegenüber anfangs skeptisch. Doch Tools wie fastblog.ai zeigen, dass genau die menschliche Kreativität durch KI wahnsinnig gut unterstützt werden kann“, so Candussi.

So wolle man mit der Software Texte basierend auf relevanten Keywords für den Sales Funnel generieren und auch die Tonalität des Content durch eine Wording-Scan der Website ermöglichen. Texte sollen auch paraphrasiert werden können, außerdem gibt es Überschriftenvorlagen je nach Thema. Wer will, kann sich auch Headerbilder per KI erstellen lassen. Aktuell ist die Software noch nicht frei zugänglich, sondern wird auf Anfrage für erste Nutzer:innen freigeschaltet.