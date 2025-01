Fertilabs: Kinderwunschpräparate auf dem neuesten Stand der Wissenschaft

Viele Paare sehnen sich lange Zeit erfolglos nach Kindern. Das Wiener Startup Fertilabs entstand aus dem persönlichen Antrieb von Gründerin und CEO Claudia Gessler-Zwickl, diesen Wunsch nicht aufgeben zu wollen.

Im Gespräch mit dem Startup Interviewer berichtet sie von ihren Erfahrungen und worauf es Fertilabs bei den eigenen Fruchtbarkeitspräparaten ankommt.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Claudia Gessler-Zwickl: Im Mittelpunkt von Fertilabs steht die Vilavit-Produktreihe – eine innovative Linie von Kinderwunschpräparaten zur gezielten Förderung der Fruchtbarkeit. Entwickelt von führenden Experten der Reproduktionsmedizin und basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wurde Vilavit speziell konzipiert, um die Qualität von Eizellen und Spermien zu verbessern.

Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind in ihrer bioverfügbaren Form besonders effektiv. Unser Anliegen ist es, Paare auf ihrer Kinderwunschreise zu unterstützen, ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen und gleichzeitig das Tabu des unerfüllten Kinderwunsches zu brechen.

Wer ist im Gründungsteam?

Ich bin zwar alleinige Gründerin von Fertilabs habe jedoch vor allem bei der Produktentwicklung Unterstützung von führenden Fertilitätsexperten, Gynäkologen und Hormonexperten erhalten. Dank ihrer Expertise konnten wir innovative und wissenschaftlich fundierte Präparate für Paare mit Kinderwunsch entwicklen.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Ich bin selbst ehemalige Kinderwunschpatientin. Mein Mann und ich erhielten die Diagnose Unfruchtbarkeit – eine Nachricht, die mir den Boden unter den Füßen wegzog. Doch ich wollte diese Diagnose nicht akzeptieren. Ich habe nächtelang wissenschaftliche Studien gelesen und führende Fachärzte herausgefordert, „out of the box“ zu denken.

Die Erkenntnis war klar: Mikronährstoffe verbessern die Fruchtbarkeit, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Keines der verfügbaren Präparate auf dem Markt konnte mich oder mein Ärzteteam überzeugen – es fehlte an entscheidenden Wirkstoffen, die Dosierungen waren nicht ausreichend und die Nährstoffe waren oft nicht in ihrer bioverfügbaren Form vorhanden. Aus dieser Frustration heraus entstand die Idee für Vilavit.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Unser Alleinstellungsmerkmal zeichnet sich durch folgende Aspekte aus:

Wissenschaftliche Innovation: Wir legen besonderen Fokus auf den Prozess der Eizell- und Spermienreifung. Durch den Einsatz der neuesten, nachweislich wirksamen Stoffe zur Steigerung der Fruchtbarkeit, in Kombination mit präzisen Dosierungen und optimalen chemischen Verbindungen, setzen wir neue Standards.

Wir legen besonderen Fokus auf den Prozess der Eizell- und Spermienreifung. Durch den Einsatz der neuesten, nachweislich wirksamen Stoffe zur Steigerung der Fruchtbarkeit, in Kombination mit präzisen Dosierungen und optimalen chemischen Verbindungen, setzen wir neue Standards. Premium-Mikronährstoffe im Reinsubstanzprinzip: Unsere Produkte enthalten ausschließlich hochwertige chemische Verbindungen in bioverfügbarer Form, komplett ohne Trenn- oder Füllmittel.

Unsere Produkte enthalten ausschließlich hochwertige chemische Verbindungen in bioverfügbarer Form, komplett ohne Trenn- oder Füllmittel. Entwickelt von führenden Fertilitätsexperten: Vilavit wurde gemeinsam mit renommierten Experten aus der Fertilitätsmedizin entwickelt, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

Vilavit wurde gemeinsam mit renommierten Experten aus der Fertilitätsmedizin entwickelt, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Innovatives Verpackungskonzept: Unser einzigartiges, umweltfreundliches Verpackungskonzept beinhaltet recycelbare Tagesportionen in Sachets. Aktuell gibt es keinen weiteren Anbieter in Europa, der ein solches Konzept bietet.

Unser einzigartiges, umweltfreundliches Verpackungskonzept beinhaltet recycelbare Tagesportionen in Sachets. Aktuell gibt es keinen weiteren Anbieter in Europa, der ein solches Konzept bietet. Höchste Qualitätsstandards: Unsere Produkte werden nach den strengsten Qualitätsrichtlinien und -standards gefertigt, um maximale Reinheit und Sicherheit zu garantieren.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Die Entwicklung und Verbesserung von Kinderwunschpräparaten basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die durch klinische Studien validiert werden. Technologien wie Labordiagnostik, Genetik und Molekularbiologie sind dabei entscheidend, werden jedoch von externen Partnern betrieben.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Die Zielgruppe für Vilavit umfasst Paare, die sich ein Kind wünschen, aber Schwierigkeiten haben, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Besonders im Fokus stehen Paare im Alter von 35 Jahren und aufwärts, da die Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter, insbesondere bei Frauen, abnimmt. Dazu gehören Frauen mit hormonellen Ungleichgewichten, Zyklusstörungen oder einer verringerten Eizellqualität sowie Männer mit beeinträchtigter Spermienqualität oder -motilität.

Ebenso richtet sich Vilavit an Paare, die sich einer IVF-Behandlung oder künstlichen Befruchtung unterziehen und ihre Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft durch die gezielte Unterstützung der Eizell- und Spermienqualität erhöhen möchten. Vilavit hilft, die Fruchtbarkeit aktiv zu fördern und die Chancen auf eine Schwangerschaft zu steigern.

Wir erreichen unsere Zielgruppe durch Bildung und Aufklärung zum Thema Fertilität mittels Blogs, Podcasts und Experteninterviews auf Social Media. Zusätzlich setzen wir auf Kooperationen mit Gynäkologen und Fertilitätsspezialisten.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir sind aktuell eigenfinanziert.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Unsere Einnahmen werden aus dem Verkauf von Vilavit via Apotheken und unserem eigenen Webshop generiert.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Hast du spezifische Ziele für die Zukunft?

Unser Ziel ist es, unsere Markenbekanntheit zu steigern, unsere geografische Reichweite auszubauen und kontinuierlich neue, innovative Produkte zu entwickeln.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Glaube immer fest an deine Vision, auch wenn der Weg manchmal herausfordernd ist. Jeder Fehler ist eine wertvolle Gelegenheit, zu wachsen und dazuzulernen. Lerne, die emotionalen Höhen und Tiefen zu managen, denn sie sind ein natürlicher Teil der Gründungsreise. Und schließlich zeige Durchhaltevermögen, auch wenn der Weg manchmal steinig erscheint – gerade in diesen Momenten wächst du am meisten.

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.