Florian Fritsch: „Er war ein Meister der Manipulation“

Derzeit wartet der Startup-Investor Florian Fritsch in Deutschland in Haft darauf, nach Österreich überstellt zu werden. Ihm werden vielfache Vergehen vorgehalten, unter anderem die Entwendung von Gold in Millionenhöhe sowie Betrug im Rahmen seiner Tätigkeit beim Wiener PropTech Gropyus. Gegenseine insolventen Liechtensteiner Unternehmen gibt es Forderungen von fast 150 Millionen Euro, bereits seit mehreren Jahren wird gegen ihn ermittelt – es gilt die Unschuldsvermutung.

Als der umstrittene Unternehmer, der auch bei Kreisel Electric oder Relayr involviert war, im Oktober 2024 am Handelsgericht Wien zum Rechtsstreit mit Gropyus antrat, hatte Fritsch auch ein britisches Kamera-Team im Schlepptau. Er hatte es zuvor engagiert, um eine Dokumentation über seinen Fall im Zusammenhang mit Risiko-Investments und die Tech-Branche in Europa zu drehen – sogar von einem Netflix-Film war die Rede. Auch an Trending Topics trat dieses Kamera-Team heran, um ein Interview zu Startups im Allgemeinen und den Fall Fritsch gegen Gropyus im Besonderen zu geben.

Bald stellte sich für den britischen Filmemacher heraus, dass der Auftrag von Fritsch problematisch wurde, als die Kommuniaktion immer seltsamer wurde und schließlich Rechnungen nicht bezahlt wurden. Jedenfalls aber erlebte der Regisseur und sein Team Florian Fritsch viele Tage und Stunden hautnah in Extremsituationen – und kann so Einblicke geben, wie der nun verhaftete Startup-Investor tickt. (Anm.: Für das Interview will der Filmemacher anonym bleiben, er ist Trending Topics natürlich bekannt).

Trending Topics: Wann und warum wurden Sie von Florian Fritsch kontaktiert, und welchen spezifischen Auftrag hat er Ihnen gegeben?

Ein gemeinsamer Bekannter, jemand, der mit Florian befreundet war und ihn gut kannte, empfahl mich Florian, weil ich bereits an einer Dokumentation über diesen Bekannten arbeitete. Da ich diesem gemeinsamen Kontakt vertraute, stimmte ich zu, mit Florian zu sprechen. Anfänglich bat mich Florian, einen kurzen Werbefilm für ein neues Geschäftsvorhaben zu erstellen, das er mit einigen Partnern startete. Der Fokus lag darauf, Florians persönliche Geschichte zu erzählen, besonders seine Genesung von einem schweren Autounfall, und seine früheren geschäftlichen Erfolge hervorzuheben, wie den Verkauf eines Batterieunternehmens (Kreisel Electric, Anm.).

Nachdem wir diesen kurzen Film fertiggestellt hatten, der half, Vertrauen zwischen uns aufzubauen, kam Florian erneut zu mir, diesmal mit einem viel größeren Vorschlag. Er wollte, dass ich einen Gerichtsfall dokumentiere, in den er verwickelt war, wo er behauptete, von seinen ehemaligen Geschäftspartnern bei Gropyus zu Unrecht beschuldigt zu werden. Florian deutete an, dass dies potenziell zu einer größeren Dokumentation führen könnte, vielleicht sogar zu einem Netflix-Projekt. Ich machte deutlich, dass es keine Garantien gab, aber ich war offen dafür, die Geschichte weiter zu verfolgen, was dazu führte, dass ich ein Budget zusammenstellte und nach Österreich reiste.

Was war der ursprüngliche Zweck Ihrer Arbeit in Österreich?

Der ursprüngliche Zweck meiner Arbeit in Österreich war es, Florians Seite des laufenden Gerichtsfalls zu dokumentieren (mehr dazu hier). Wir zielten darauf ab, einen kurzen Film oder Teaser zu erstellen, der schließlich als Grundlage für eine größere Dokumentation dienen könnte. Florian hatte das Gefühl, dass seine Seite der Geschichte nicht gehört wurde, besonders die Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden. Er stellte sich selbst als Opfer einer Verleumdungskampagne dar, die von den Mitgliedern von Gropyus orchestriert wurde, die seine Vermögenswerte eingefroren und seinen Ruf geschädigt hatten.

Unser Ziel war es, Florians Erzählung darzustellen und den Zuschauern ein besseres Verständnis der Situation zu vermitteln, besonders in der Welt des Investment-Banking mit hohen Einsätzen, wo Florian sein Vermögen gemacht hatte. Wir wollten auch tiefer in Florians Motivationen, seine persönliche Geschichte und die Dynamik des Gerichtsfalls eintauchen, mit dem Ziel, eine fesselnde Geschichte zu schaffen, die bei den Zuschauern Anklang finden könnte.

Wie genau wollte Florian Fritsch im Film dargestellt werden?

Florian war nicht sehr spezifisch, wenn es darum ging, wie er dargestellt werden wollte. Im Gegensatz zu vielen Kunden gab er keine spezifischen Anweisungen oder setzte eine strenge Vision für den Film durch. Es war keine typische Kunden-Projekt-Beziehung, in der er jeden Aspekt der Erzählung kontrollierte. Stattdessen ließ er den Prozess unabhängiger wirken, was uns mehr Freiheit gab, die Geschichte nach unserem Ermessen zu erkunden. Mit der Zeit wurde jedoch immer deutlicher, dass Florian nicht nur emotional offen, sondern auch ein Meister der Manipulation war.

Er war brillant darin, die Menschen um ihn herum zu manipulieren, einschließlich mir. Er wusste genau, wie er mit den Emotionen der Menschen spielen konnte, um Mitgefühl für sich zu erzeugen. Seine emotionale Verletzlichkeit half, eine überzeugende Erzählung zu schaffen, die es schwer machte, durch seine Fassade zu sehen. Er war geschickt darin, sich selbst als jemanden darzustellen, dem Unrecht getan wurde, und zeigte oft Momente tiefer Traurigkeit und Verletzlichkeit, die Vertrauen aufbauten. Es war subtil, aber mit der Zeit begann ich zu sehen, wie er sich geschickt in das Leben derer einwebte, die ihm vertrauten, und sie von seiner Seite der Geschichte überzeugte.

Was war der Trick, den er benutzte, um Menschen zu manipulieren?

Er ist ein pathologischer Lügner, ein Narzisst, und Narzissten wissen nicht, dass sie lügen. Das macht sie so überzeugend.

Wie haben Sie Florian persönlich während der Zeit erlebt, in der Sie eng mit ihm zusammengearbeitet haben?

Die Arbeit mit Florian war unglaublich intensiv. Die Woche, die ich mit ihm verbrachte, war emotional erschöpfend. Florian war höchst unberechenbar und emotional unbeständig, oft wechselte er zwischen extremer Traurigkeit und plötzlichen Ausbrüchen von Jubel. Er war ständig in Bewegung – bei Anrufen, beschäftigt mit der nächsten Sache. Es war schwer, seine volle Aufmerksamkeit zu bekommen, und die Atmosphäre stand unter hohem Druck. Florian schien jemand zu sein, der ständig am Rande stand.

Es gab auch ein klares Gefühl emotionaler Verletzlichkeit um ihn herum. Er brauchte ein Unterstützungssystem – eine eng verbundene Gruppe von Menschen, die an ihn glaubten und ihn unterstützten. Ein Moment, der mir wirklich auffiel, war, als er von uns wegging, und ich diese schwere emotionale Wolke um ihn herum spürte. Es war, als ob da dieses massive Gewicht war, das er ständig mit sich herumtrug, und es ließ mich erkennen, wie einsam er gewesen sein muss, trotz der Menschen um ihn herum. Dieses Gefühl der Einsamkeit blieb bei mir hängen und gab mir einen Einblick in die Art von emotionaler Welt, in der Florian navigierte.

An welchem Punkt haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmte?

Die Dinge begannen sich seltsam anzufühlen, nachdem wir unseren ersten Schnitt des Films eingereicht hatten. Wir wurden für die ersten drei Rechnungen bezahlt, aber als es Zeit für die letzte Zahlung war, hörte die Kommunikation plötzlich auf. Es war seltsam. Florian und sein Team hörten auf zu antworten, und ich begann, seltsame WhatsApp-Videos von Florian aus Dubai zu bekommen. Diese Videos schienen fehl am Platz und machten mich zunehmend unruhig. Schließlich hörte ich von dem gemeinsamen Bekannten, der mich ursprünglich empfohlen hatte, dass es erhebliche Probleme mit Florians Verhalten gab.

Es wurde klar, dass Florian möglicherweise seit Jahren Menschen täuschte und manipulierte, indem er Geld von Menschen lieh und nahm, auf eine Weise, die höchst fragwürdig war. Das war ein Schock für mich, besonders weil ich ihm vertraut hatte, und es ließ mich alles, was passiert war, überdenken. Ich beschloss, den Arbeitsschnitt des Films, den wir erstellt hatten, herunterzunehmen, weil ich mich nicht weiter mit der Situation in Verbindung bringen wollte. Ich begann auch, auf die letzte Zahlung zu drängen, die immer noch nicht geleistet worden war.

Hat Fritsch Sie letztendlich bezahlt?

Florian hat einen Teil des Betrags bezahlt, den er uns schuldete, aber es gibt immer noch einen erheblichen Teil der Zahlung, der aussteht. Wir arbeiten immer noch daran, dieses Geld zurückzubekommen. Während der Betrag, der uns geschuldet wird, relativ klein ist im Vergleich zu dem, was Florian anderen schuldet, ist es immer noch besorgniserregend. Die eigentliche Sorge ist, dass Florian Geld von Menschen genommen hat, die nicht viel hatten – Menschen, die es sich nicht leisten konnten, dieses Geld zu verlieren.

Ich bin dankbar, dass Florian jetzt im Gefängnis ist, und ich hoffe, dass durch den rechtlichen Prozess die Gelder zurückgewonnen und an diejenigen zurückgezahlt werden, die betroffen waren, einschließlich uns. Ich habe Gespräche mit Vertretern von Gropyus geführt, um ihre Perspektive auf das Geschehen zu erhalten, und es ist klar, dass die Situation viel komplizierter und beunruhigender ist, als ich ursprünglich verstanden hatte. Es ist alarmierend zu hören, wie viele Menschen von Florians Handlungen betroffen waren, und ich hoffe, dass das Rechtssystem ihn zur Rechenschaft ziehen wird und dass jeder das Geld bekommt, das ihm zusteht.