forward earth: Berliner Umweltdaten-Scale-up sammelt 4,5 Millionen Euro ein

Erst im vergangenen Juni hat das in Berlin ansässige Scale-up forward earth, ein Anbieter von KI-gestützten Umweltmanagement-Lösungen, 3,2 Millionen Euro erhalten (wir berichteten). Jetzt, gerade mal vier Monate später, hat sich die Jungfirma weitere 4,5 Millionen Euro in einer Seed-Finanzierungsrunde gesichert. Das neue Kapital soll dazu dienen, den Betrieb zu skalieren. Außerdem will man die Expansion in die USA vorantreiben und die Markteinführung in Asien vorbereiten.

forward earth will CO2-Management revolutionieren

Diese Runde hat Mosaic Ventures angeführt. Zusätzlich beteiligten sich namhafte Angel-Investoren und bestehende Investoren wie Speedinvest und der europäische Impact-VC Revent. Das Scale-up will mit seiner AI-Lösung das CO2-Management revolutionieren. Früher war dies laut forward earth eine arbeitsintensive Aufgabe ständiger Datenerfassung und Berechnung, die aufgrund zunehmender regulatorischer Anforderungen weltweit nicht skalierbar war.

Durch die nahtlose Integration in bestehende Compliance- und Lieferkettenplattformen soll die Umweltmanagement-Software von forward earth wesentlich effizienter sein. Die Nachfrage sei sehr hoch, in den letzten drei Monaten habe forward earth mehrere große Partner gewonnen. Weitere Vertragsabschlüsse würden kurz bevorstehen.

Scale-up eröffnet bald ersten Standort in den USA

„forward earth erlebt eine außergewöhnlich hohe globale Nachfrage, und wir skalieren unsere Aktivitäten rasant. Mosaic Ventures ist der ideale Partner, um unsere europäische Präsenz zu stärken und unsere Expansion in die USA zu beschleunigen, indem wir ihr umfangreiches Netzwerk auf beiden Seiten des Atlantiks nutzen. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung sind wir bereit, globale Lieferketten rasch zu dekarbonisieren und die Einhaltung von Umweltvorschriften voranzutreiben“, sagt Micha Schildmann, CEO und Mitgründer von forward earth.

Durch die Einbettung des Umweltmanagements in die bestehende Unternehmenssoftware von Firmen will das Scale-up den Prozess der Datenerfassung, Berichterstattung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfachen. Insbesondere Unternehmen, die durch neue Regulierungen in der EU, der UK und den USA unter Druck stehen, sollen davon profitieren.

Die Expansion der Jungfirma in den US-Markt ist ein wichtiger Meilenstein für das Jungunternehmen. Das neue Kapital und die Partnerschaft mit Mosaic sollen entscheidend dazu beitragen, eine US-Niederlassung zu gründen, wo der Betrieb in den kommenden Wochen beginnen soll. Das Scale-up plant auch eine Expansion nach Asien in naher Zukunft.