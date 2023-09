Französischer Supermarkt warnt Kund:innen vor „Shrinkflation“

Die französische Supermarktkette Carrefour hat in dieser Woche Aufkleber an seinen Regalen angebracht, um Käufer:innen vor der sogenannten „Shrinkflation“, also versteckten Preiserhöhungen, zu warnen. Lipton-Eistee, Lindt-Schokolade und Viennetta-Eis gehören zu den Produkten, die genannt werden.

26 Produkte in den Regalen betroffen

Infolge der starken Teuerung aufgrund des Ukraine-Kriegs, steigender Energiepreise und der Inflation infolge von Zinserhöhungen haben auch die Lebensmittelpreise rapide zugenommen. Bei der „Shrinkflation“ handelt es sich um eine Praxis, bei der Hersteller anstelle von Preiserhöhungen einfach eine geringere Menge eines Produkts zum bisherigen Preis verkaufen.

Laut BBC hat Carrefour, der zweitgrößte Lebensmittelhändler in Frankreich, nun Maßnahmen ergriffen, um Verbraucher: innen auf versteckte Preiserhöhungen aufmerksam zu machen. Carrefour hat dabei 26 Produkte von namhaften Lebensmittelgiganten wie Nestle, PepsiCo und Unilever ausfindig gemacht, die eine Verkleinerung ohne entsprechende Preissenkung erfahren haben.

Carrefour hat die betroffenen Produkte mit Warnhinweisen wie „Bei diesem Produkt ist das Volumen oder Gewicht gesunken und der effektive Preis des Lieferanten gestiegen“ versehen. Die großen Lebensmittelhersteller dahinter, in diesem Fall Unilever, Pepsico und Nestle, haben bisher keine Kommentare zu Carrefours Schritt abgegeben.

Säuglingsmilchnahrung von 900 g auf 830 g geschrumpft

Ein konkretes Beispiel, das Carrefour anführt, betrifft die Packungsgröße der Guigoz-Säuglingsmilchnahrung von Nestlé, die von ursprünglich 900 g auf nunmehr 830 g geschrumpft sei. Darüber hinaus gab Carrefour bekannt, dass eine Flasche des zuckerfreien Lipton-Eistees mit Pfirsichgeschmack, produziert von PepsiCo, von 1,5 Litern auf 1,25 Liter reduziert wurde. Ein weiteres Produkt, das von dieser Shrinkflation betroffen ist, ist Viennetta-Eis von Unilever. Die Portionsgröße dieses Artikels ist von 350 g auf 320 g gesunken.

Auch in Großbritannien vor Shrinkflation gewarnt

Die Preissenkungsmaßnahmen sind in Frankreich und im Vereinigten Königreich von großer Bedeutung, da Verbraucher:innen mit erheblichen Preissteigerungen konfrontiert sind. Im Juni dieses Jahres berief der französische Finanzminister Bruno Le Maire 75 Einzelhändler und Verbrauchergruppen zu einem Treffen über Preisgestaltung ein und kritisierte Hersteller dafür, sich angesichts der Inflation nicht an die Vorgaben zu halten. Auch in Großbritannien sollen Verbrauchergruppen vor einer „Shrinkflation“ gewarnt haben, die sich auf den Wert alltäglicher Produkte auswirkt, angefangen bei Katzenfutter bis hin zu Schokoladenkeksen.

Ein Nachahmungseffekt ist unwahrscheinlich

Laut Einzelhandelsexperte Ged Futter würde es jedoch unwahrscheinlich sein, dass britische Supermärkte in die Fußstapfen von Carrefour treten würden, da die Strategie das Risiko birgt, „die Beziehungen zwischen Einzelhändlern und Lebensmittelunternehmen zu vergiften“.

„Das ist eine sehr unverblümte Art zu konkurrieren. Das mit Herstellern zu machen, wird nicht helfen”, meinte er. Zudem würden viele Supermärkte, laut Futter, die gleiche Taktik bei ihren Eigenmarkenprodukten anwenden. Ziel dabei sei es, einen bestimmten Preis, beispielsweise 1 £, einzuhalten, indem man billigere Zutaten einführt oder Portionen kleiner macht. Das soll wiederum steigende Kosten bewältigen. Angesichts dessen würden viele sich auf diese Art leicht dem Vorwurf der Heuchelei aussetzen.