Fretello: Linzer Gitarrenlern-Startup geht in Konkurs

Noch im vergangenen Jahr hat das Linzer Startup Fretello, das für seine Gitarrenlern-App bekannt ist, ein Investment von stolzen drei Millionen Euro eingesammelt (wir berichteten). Gleichzeitig implementierte man erfolgreich ein neues Geschäftsmodell rund um B2B-Partnerschaften. Fretello schien auf einem echten Höhenflug zu sein – doch nun ist es vorbei. Die Jungfirma ist mit gut einer Million Euro in den Konkurs geschlittert, berichtet der ORF. Das 2016 gegründete Unternehmen soll geschlossen werden.

Fretello überzeugte Investor:innen und Musikkonzerne

Eigentlich schien alles für Fretello gut zu laufen. Nicht nur konnte das Startup Investor:innen überzeugen, sondern auch große Partnerschaften an Land ziehen. So hatte die Jungfirma zuletzt noch Kooperationen mit Sony und Apple sowie den Musikgrößen Yamaha und Thomann am Laufen. Die App kam mit jeder verkauften Yamaha-Gitarre. Mit KI hat die Anwendung User:innen beim Gitarrenspiel geholfen, indem sie etwa Spieltempo und Spieltechnik erkannt und Rückmeldung gegeben hat.

Das kam auch bei User:innen gut an. In Pandemie-Zeiten hatten bereits 800.000 Nutzer:innen ein Gitarrenlern-Abo. Doch auch das hat am Ende nicht gereicht. Am Dienstag hat die Firma beim Landesgericht Linz das Konkursverfahren beantragt, berichtet der KSV 1870. Betroffen sind demnach 26 Gläubiger, von den ehemals 18 Dienstnehmer:innen waren zuletzt keine mehr beschäftigt. Aktiva von knapp 780.000 Euro stehen 1,036 Millionen Euro Passiva gegenüber.

Startup konnte App nicht gewinnbringend verkaufen

Dem Konkursantrag zufolge gelang es Fretello trotz aller Erfolge nicht, die App gewinnbringend zu verkaufen. Laut KSV macht das Unternehmen dafür unter anderem verschärfte Datenschutzkontrollen durch Apple verantwortlich. Dadurch war es offenbar nicht möglich, Facebook-Werbung effektiv zu gestalten. Die Vertriebspartnerschaften hatten außerdem die Erwartungen nicht erfüllt. Die Umsatzerlöse seien eingebrochen. Das Unternehmen soll nun geschlossen werden, ein Neustart ist nicht geplant.