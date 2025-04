Friends in Flats: Die WG-Suche neu gedacht

Mit Friends in Flats hat Mathias-Christoph Molnar aus Wien eine Plattform geschaffen, die den WG-Markt revolutionieren will. Das 2023 gegründete Startup nutzt als weltweit erste Lösung künstliche Intelligenz, um Wohnungssuchende mit passenden Mitbewohner:innen zu matchen und die Verwaltung für Vermieter:innen weitgehend zu automatisieren.

KI trifft auf Community

Friends in Flats adressiert ein zentrales Problem vieler Städte: Wohnungsnot auf der einen Seite, leerstehende Immobilien auf der anderen. Mit einem KI-gestützten System will das Startup diese Lücke schließen. Das System reduziert den Aufwand um bis zu 95 Prozent, ermöglicht flexibles, leistbares Wohnen und macht die WG-Suche so einfach wie nie zuvor.

Zusätzlich soll die KI 90 Prozent der häufigsten Probleme bei der WG-Vermittlung und während der Miete lösen können. Und die Matching-Technologie berücksichtigt Persönlichkeitsmerkmale und individuelle Wohnvorlieben, um harmonische Wohngemeinschaften zu schaffen – ganz ohne Maklerkosten oder langwierige Suchen.

Derzeit betreut Friends in Flats laut Website über 20 Wohnungen mit rund 70 Mieter:innen in Wien. Die Zufriedenheit der Mieter:innen liegt nach der Wohnungsvermittlung bei 92 Prozent. Doch die Vision ist größer: Das Startup will in ganz Europa expandieren und strebt einen Marktanteil von 15 Prozent an.

Von der Idee zum Investment

Das achtköpfige Team rund um Co-Founder und CEO Molnar verfolgt das Projekt mit hohem persönlichen Einsatz. Alle Ressourcen fließen direkt in die Weiterentwicklung – die Gründer:innen verzichten bewusst auf Gehälter. Finanziert wurde die Plattform bisher über eine erste Runde, nun soll ein Wandeldarlehen („convertible“) über 300.000 Euro aufgenommen werden – mit 20 Prozent Discount auf das nächste Investment. Das Kapital soll in den Marktausbau und das Sales-Team investiert werden.

Die Jury der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen zeigt sich beeindruckt: „Das klingt ja nach einem absoluten Sorglos-Paket“, kommentiert Investor Christian Jäger. Mit dem Pitch hoffen die Gründer nun auf Unterstützung, um ihre KI-Plattform in ganz Europa zu etablieren.

Friends in Flats tritt am 22. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Außerdem sind in der 9. Folge der 12. Staffel auch Naturally Naughty, Nappy Petite und ROOZENBELT® dabei. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.