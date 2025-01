Gerüchte über möglichen Verkauf von TikTok US an Elon Musks X

Die Zukunft der beliebten Video-App TikTok in den USA steht erneut im Fokus der öffentlichen Diskussion. Wie Bloomberg berichtet, erwägen chinesische Regierungsvertreter intern einen möglichen Verkauf der US-Sparte von TikTok an Tech-Unternehmer Elon Musk. In diesem Szenario würde TikTok US an Musks X verkauft werdne. Dies würde allerdings nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, falls das oberste US-Gericht das TikTok-Verbotsgesetz am 19. Januar bestätigt.

Ein TikTok-Sprecher bezeichnete diese Berichte gegenüber Variety als „reine Fiktion“. Unklar bleibt dabei, inwieweit ByteDance und TikTok selbst in diese Überlegungen der chinesischen Regierung eingebunden sind. Bisher ist offiziell bekannt, dass der Milliardär und Immobilienentwickler Frank McCourt ein Gebot für TikTok abgeben will. Bis Sonntag muss ja ein Käufer gefunden werden, damit die Video-App in den USA weiter wie gewohnt laufen kann.

TikTok aus China gilt als Sicherheitsrisiko in den USA

Der Druck auf TikTok in den USA hat mehrere Gründe: Zum einen bestehen Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit der rund 170 Millionen amerikanischen Nutzer. Kritiker werfen der Plattform vor, dass sensible Nutzerdaten an chinesische Behörden weitergegeben werden könnten. Der „Secure Act“, der im März 2024 vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, gab ByteDance 165 Tage Zeit, sich von der US-Version von TikTok zu trennen. Dazu wurde seitens Bytedance dafür gesorgt, dass der alles entscheidende Algorithmus, der für intensive Nutzung sorgt, nicht in die Hände eines Käufers fallen kann.

Zum anderen sehen US-Sicherheitsbehörden in TikTok ein potenzielles Instrument zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Der Algorithmus der App, der bestimmt, welche Inhalte Nutzern angezeigt werden, könnte theoretisch manipuliert werden, um bestimmte politische Narrative zu fördern. Diese Bedenken haben dazu geführt, dass bereits mehrere US-Bundesstaaten die Nutzung der App auf Regierungsgeräten untersagt haben.

Interessant ist, dass zuletzt Meta-CEO Mark Zuckerberg auf Kuschelkurs mit Donald Trump ging und das Fact Checking durch professionelle Partner abschaffte. Fürchtet er, dass der Trump-Vertraute Musk durch den Zukauf von TikTok noch mächtiger im Social-Media-Business wird? TikTok ist im Mobile-Video-Bereich der große Konkurrent von Instagram und macht Milliarden Dollar Umsatz mit Werbung – die auch anderswo laufen könnte.