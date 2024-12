Google hat Gründer verloren, die AI-Startups mit Milliardenbewertungen schufen

Die führenden 50 KI-Unternehmen haben bis Anfang Dezember 2024 insgesamt etwa 65 Milliarden Dollar an Investitionen eingesammelt, mit einer bemerkenswerten Steigerung von 600% allein im Jahr 2023. Die Gesamtbewertung dieser Unternehmen beläuft sich auf etwa 410 Milliarden Dollar, was die riesigen Erwartungen in das Potenzial künstlicher Intelligenz widerspiegelt. Das geht aus einer Analyse von Writerbuddy.ai hervor.

An der Spitze der Finanzierung steht OpenAI mit 21,9 Milliarden Dollar, gefolgt von Anthropic mit mehr als 10 Milliarden (Bewertung ca. 40 Mrd. Dollar) und xAI von Elon Musk, das sich bisher insgesamt 12 Milliarden Dollar holte (Bewertung ca. 50 Mrd. Dollar). Der Sektor KI-Infrastruktur und -Modelle dominiert dabei mit einem Anteil von 67% (35,5 Mrd. Dollar) am Gesamtvolumen, vor den Bereichen Daten & Analytics (5,9 Mrd.) und Verteidigung & Sicherheit (3,8 Mrd.).

Bemerkenswert ist der Einfluss ehemaliger Google-Mitarbeiter: 14 der Top-50-Unternehmen wurden von Ex-Google-Angestellten gegründet. Diese Firmen haben zusammen 14,7 Milliarden Dollar (28% der Gesamtsumme) eingesammelt und werden mit 71,61 Milliarden Dollar bewertet.

2024 liegt nochmal deutlich vor 2023

Die Entwicklung der Investitionen zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend: Von 3,5 Milliarden Dollar bis 2020 stieg das Volumen auf 5,2 Milliarden in 2021, ging 2022 leicht auf 3,2 Milliarden zurück, um dann 2023 auf 20,7 Milliarden Dollar zu explodieren. 2024 wurden bis Oktober bereits mehr als 30 Milliarden Dollar investiert. Massive Finanzierungsrunden bei OpenAI, Anthropic und xAI zeigen den Trend auf.

Von den 50 führenden KI-Unternehmen haben 29 den Status eines „Einhorns“ erreicht – also einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar. Die höchstbewerteten Unternehmen sind dabei OpenAI (157 Mrd. Dollar), xAI (ca. 50 Mrd. Dollar), Databricks (43 Mrd.) und Anthropic (40 Mrd.), was die enormen Erwartungen an die Zukunft der KI-Technologie unterstreicht.

Geografisch zeigt sich eine klare Dominanz der USA, die 94% (49,4 Mrd. Dollar) der Gesamtinvestitionen auf sich vereinen. Innerhalb der USA ist Kalifornien mit 47,9 Milliarden Dollar das führende KI-Zentrum. Auf den weiteren Plätzen folgen Frankreich mit 1,3 Milliarden und Kanada mit 1,2 Milliarden Dollar.