Google kauft Wiz für 32 Milliarden Dollar, will Cloud gegen Amazon und Co stärken

Google bestätigt die Gerüchte und hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Wiz für 32 Milliarden Dollar unterzeichnet hat. Wiz, eine führende Cloud-Sicherheitsplattform mit Hauptsitz in New York, soll nach Abschluss der Transaktion Teil von Google Cloud werden. Die Übernahme erfolgt vollständig in bar und unterliegt noch abschließenden Anpassungen. Wiz wurde ursprünglich 2020 in Israel gegründet, sitzt aber mittlerweile in New York.

Die Akquisition stellt laut Google eine bedeutende Investition von Google Cloud dar, um zwei wachsende Trends im KI-Zeitalter zu beschleunigen: verbesserte Cloud-Sicherheit und die Fähigkeit, mehrere Cloud-Umgebungen (Multicloud) zu nutzen. In einer Zeit, in der sowohl Cybersicherheit als auch Cloud-Computing rapide wachsende Branchen sind, hat die zunehmende Rolle von KI und die Verbreitung von Cloud-Diensten die Sicherheitslandschaft für Kunden dramatisch verändert.

Wiz bietet eine benutzerfreundliche Sicherheitsplattform, die sich mit allen großen Cloud-Umgebungen und Code-Umgebungen verbinden lässt, um Cybersicherheitsvorfälle zu verhindern. Die Lösungen richten sich an Organisationen aller Größen – von Startups über Großunternehmen bis hin zu Regierungen und Organisationen des öffentlichen Sektors. Das Unternehmen hat sich als innovativer Marktführer etabliert und liefert kontinuierlich neue Produkte mit starker Akzeptanz, was zu einem schnellen Geschäftswachstum geführt hat.

Synergien und KundenvorteileDie Kombination von Google Cloud und Wiz verspricht mehrere Vorteile:

Verbesserung der Sicherheitskonzeption, -betrieb und -automatisierung durch eine End-to-End-Sicherheitsplattform für Kunden aller Art im KI-Zeitalter

Skalierung von Cybersicherheitsteams durch eine automatisierte Sicherheitsplattform

Senkung der Kosten für die Implementierung und Verwaltung von Sicherheitskontrollen

Schutz vor neuen Bedrohungen durch KI-Fortschritte, Verhinderung von Sicherheitsverletzungen und effizientere Reaktion auf Vorfälle

Förderung der Multicloud-Sicherheit und damit der Fähigkeit der Kunden, mehrere Cloud-Umgebungen zu nutzen

Multicloud-Strategie

Wichtig für bestehende Kunden: Die Produkte von Wiz werden weiterhin über alle großen Cloud-Plattformen hinweg funktionieren und verfügbar sein, einschließlich Amazon Web Services, Microsoft Azure und Oracle Cloud. Sie werden Kunden auch weiterhin über verschiedene Partner-Sicherheitslösungen angeboten. Google Cloud wird zudem weiterhin eine breite Auswahl durch verschiedene Partner-Sicherheitslösungen im Google Cloud Marketplace anbieten.

Wiz wurde bisher von einer langenListe namhafter Risikokapitalgeber unterstützt, darunter Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures, Lightspeed Venture Partners, Insight Partners, Cyberstarts, Thrive Capital, Greylock, Wellington Management und Salesforce Ventures. Auch prominente Einzelinvestoren wie Howard Schultz, der Gründer von Starbucks, und Bernard Arnault haben in das Unternehmen investiert. Diese breite Unterstützung durch erstklassige Investoren unterstreicht das Vertrauen in Wiz’ Wachstumspotenzial und Marktposition im Cloud-Sicherheitsbereich.

Die Bewertung von Wiz hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Im Februar 2023 erreichte das Unternehmen mit einer Series-D-Finanzierungsrunde von 300 Millionen Dollar eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar. Im Mai 2024 stieg die Bewertung auf 12 Milliarden Dollar nach einer Finanzierungsrunde von 1 Milliarde Dollar. Später im Jahr 2024 lehnte Wiz ein Übernahmeangebot von Google in Höhe von 23 Milliarden Dollar ab und entschied sich stattdessen dafür, an die Börse zu gehen. Nun ist Google zurück und kauft das Jungunternehmen um 32 Mrd. Dollar.