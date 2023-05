Gratulation an den brutkasten zum Exit

Gratulation, lieber Dejan Jovicevic, zu deinem Exit, und alles Gute deinem Team, das du über die Jahre aufgebaut hast. Die VGN ist hoffentlich der sichere Hafen, den du über die Jahre angesteuert hast.

Wir selbst sind in den letzten Jahren 3 Mal in der Situation gewesen, einen Exit machen zu können. Am Ende hat es jeweils aus unterschiedlichen Gründen (mal unsere Seite, mal die potenzielle Käuferseite) nicht funktioniert, und jedes Mal waren wir im Nachhinein heilfroh darüber, es nicht gemacht zu haben. Alleine die Exit-Verhandlungen sind enorm nervenaufreibend und aufwändig, da hoffen wir, dass es für dich als Single Founder nicht allzu energieraubend war. Zusammenschlüsse von Teams, Produkten und Strategien sind im Anschluss auch nicht einfach.

Wir fanden auch immer, bei aller Rivalität, dass es gut war und ist, dass es zwei Startup-Medien in Österreich gibt. Gerade in der Medienwelt gilt das “Winner takes it all”-Prinzip nicht – es geht um Pluralität, je mehr Medien von guter Qualität, umso besser für die Gesellschaft im Allgemeinen und den Sektor, den sie bedienen, im Besonderen. Konkurrenz belebt das Geschäft, es ist gut für die Teams, ein Gegenüber zu haben, an dem man sich messen kann, und für die Kund:innen, einen Vergleich zu haben. Wir hoffen, dass das nun unter dem neuen bk-Eigentümer nicht wegfällt. Deswegen war und ist es immer richtig gewesen, dass BK und TT zwei Projekte waren und nicht, wie mal angedacht, eines.

Wir waren stets von dir und deinem Team gefordert. Du bist mit einem stattlichen Investment im Rücken (1,25 Millionen Euro Mitte 2019) in die Corona-Pandemie gegangen und konntest investieren, während wir mit Kurzarbeit und Co. kämpften. Du hast uns 2021 die Chefredakteurin weggeschnappt, und du hast einige Hits gelandet. Manche Dinge hätten wir anders gemacht oder ganz die Finger davon gelassen, aber alles in allem kann man sagen: Wir sind auch am bk gewachsen.

Danke dir für die spannenden Jahre, das nächste Bier geht auf uns,

Jakob & Bastian