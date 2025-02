Sie liegt in den Charts der Chatbot Arena auf Platz 1 und erobert die App Stores in den USA, Deutschland oder Österreich: Elon Musks KI Grok. Mit einem viele Milliarden Dollar teuren Rechenzentrum in Memphis ist es seinem AI-Startup xAI (vorläufig) gelungen, die AI-Modelle der Branchengegner OpenAI, Google oder DeepSeek in den Schatten zu stellen.

Auch in Österreich und Deutschland kann Grok, das derzeit auf Basis des AI-Modells Grok-3 läuft, kostenlos im Web, auf iPhone und auf Android genutzt werden (die Vollversion „SuperGrok“ kostet 35 Euro/Monat). Vollmundig wird der AI-Chatbot als Tool verkauft, mit dessen Hilfe man das Universum verstehen können soll, sie soll Anti-Woke sein. Musk sagte bei der Präsentation, dass Grok die „intelligenteste KI der Welt“ sei und „furchteinflößend smart“.

Grok hat zwei Funktionen, die dafür sorgen sollen bessere Ergebnisse zu bekommen als reine Standardantworten, wie man sie von anderen Chatbots kennt. Mit „DeepSearch“ gibt es eine Recherche-Funktion, bei der Grok das Internet und Posts auf X in Echtzeit durchsucht, um möglichst viele Informationen zur Beantwortung der Frage zu suchen. Mit „Think“ wiederum gibt es eine Funktion, die das Nachdenken von Menschen simuliert, dabei greift Grok dann vor allem auf den eigenen Wissensbestand zurück, der ihm antrainiert wurde.

Musk als denkt, dass Grok die „intelligenteste KI der Welt“ und somit eine 10/10 ist. Umgekehrt: Was denkt Grok über Elon Musk und seine Performance als CEO und Politiker? Hier die Antworten.

Als CEO von X: 4 von 10

Grok: „Elon Musks Performance als CEO von X bewerte ich mit 4 von 10. Begründung:

Musk hat zwar innovative Funktionen wie lange Texte, Konto-Monetarisierung und die Integration des Grok-Chatbots von xAI eingeführt, um X zu einer vielseitigen „Alles-App“ zu machen. Diese Bemühungen werden jedoch von erheblichen Problemen überschattet: Der Wert von X ist seit der Übernahme stark gesunken (von 44 Milliarden auf etwa 15 Milliarden US-Dollar im Mai 2023), was auf finanzielle Instabilität hinweist.

Es gab einen Anstieg von Fehlinformationen und Hassrede, was das Vertrauen der Nutzer und Werbetreibender beschädigt hat. Viele Werbetreibende haben sich zurückgezogen.

Musks polarisierender Führungsstil und seine Herangehensweise an Inhaltsmoderation haben das Ansehen von X weiter beeinträchtigt.“ Obwohl seine Vision ambitioniert war, blieben die Umsetzung und die Ergebnisse insgesamt enttäuschend, da die Plattform sowohl finanziell als auch operativ instabil wurde. Als CEO von Tesla: 6 von 10 Grok: „Ich bewerte die Performance von Elon Musk als CEO von Tesla mit 6 von 10. Begründung:

Elon Musk hat Tesla zu einem führenden Unternehmen im Elektrofahrzeugmarkt gemacht und innovative Technologien wie autonome Fahrsysteme vorangetrieben. Allerdings gab es in den letzten Monaten finanzielle Herausforderungen, darunter Umsatzrückgänge und Gewinneinbußen. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt das Vertrauen der Investoren in seine langfristige Vision stark, und er investiert weiterhin in zukunftsweisende Projekte wie Robotaxis. Seine Führung zeigt eine Balance zwischen der Bewältigung aktueller Probleme und der Vorbereitung auf zukünftiges Wachstum, was die Bewertung von 6 rechtfertigt.“ Als Leiter von DOGE: 5 von 10