Figma leitet IPO ein – letzte Bewertung bei 12,5 Milliarden Dollar

Die Design-Plattform Figma hat nun offiziell die Unterlagen für einen Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol „FIG“ ein. Dies einer der spannendsten IPOs der der letzten Jahre werden, nachdem die geplante Übernahme durch Adobe für 20 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr gescheitert war.

Die Design-Plattform verzeichnet derzeit deutliches Wachstum: Im ersten Quartal steigt der Umsatz um 46 Prozent auf 228,2 Millionen Dollar, während sich der Nettogewinn auf 44,9 Millionen Dollar mehr als verdreifacht.

Die Kundenbasis wächst ebenfalls stark. Aktuell zählt Figma 1.031 Kunden, die jährlich mindestens 100.000 Dollar ausgeben – ein Anstieg von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu den Klienten gehören namhafte Technologieunternehmen wie Amazon Web Services, Google, Microsoft und Netflix. Bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der Einnahmen außerhalb der USA generiert wird. Die Bewertung des Unternehmens lag bei einem Aktienverkauf bestehender Investoren und Mitarbeiter im letzten Jahr bei 12,5 Milliarden Dollar.

Von der Universität zum Tech-Pionier

Figma wurde 2012 von CEO Dylan Field und Evan Wallace in San Francisco gegründet. Field, heute 33 Jahre alt, studierte zuvor mehr als zwei Jahre an der Brown University, wo er Wallace kennenlernte. Anschließend nahm er ein Thiel-Stipendium an, um „entrepreneurial projects“ zu verfolgen. Das von Peter Thiel 2011 ins Leben gerufene zweijährige Programm stattet junge Unternehmer mit einem Zuschuss von 200.000 Dollar sowie Unterstützung durch Gründer und Investoren aus. Heute beschäftigt das Unternehmen 1.646 Mitarbeiter und Field hält mit 56,6 Millionen Class-B-Aktien 51,1 Prozent der Stimmrechte.

In einem Brief an Investoren erklärte Field seine Motivation für den Börsengang: „Einige der offensichtlichen Vorteile wie gute Unternehmenshygiene, Markenbekanntheit, Liquidität, stärkere Währung und Zugang zu den Kapitalmärkten treffen zu. Aber noch wichtiger ist, dass mir die Idee gefällt, dass unsere Gemeinschaft am Eigentum von Figma teilhat – und der beste Weg, dies zu erreichen, sind die öffentlichen Märkte.“ Er bricht damit bewusst mit dem Trend, dass „viele erstaunliche Unternehmen auf unbestimmte Zeit privat bleiben“.

Expansionspläne und Nutzerwachstum

Field kündigt für die Zeit nach dem Börsengang eine aggressive Wachstumsstrategie an. Investoren sollten auch auf Übernahmen gefasst sein. Diese Strategie setzt Figma bereits um: Im April erwirbt das Unternehmen für 14 Millionen Dollar die Vermögenswerte und das Team eines nicht namentlich genannten Technologieunternehmens.

Die Nutzerbasis von Figma wächst kontinuierlich. Monatlich verzeichnet die Plattform über 13 Millionen Nutzer, wobei ein Drittel davon Designer sind. Diese breite Nutzerbasis unterstreicht die zentrale Rolle, die Figma mittlerweile in der Design- und Entwicklungsbranche einnimmt. Mit dem bevorstehenden Börsengang positioniert sich das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase im öffentlichen Markt.