Gründer:innen können sich jetzt für den A1 Startup Award bewerben

Seit 2017 unterstützt A1 Österreich auf dem eigens gegründeten Start-up Campus viele junge Talente bei der Weiterentwicklung und Ausreifung frischer Ideen im digitalen Bereich. Der A1 Start-up Campus ist auch dieses Jahr auf der Suche nach Projekten, bei denen die „Gründer:innen von heute Lösungen von morgen vorstellen“ sollen. Die Bewerbungsphase ist heute gestartet.

Hauptpreis im Wert von mehr als 16.000 Euro

Teilnehmer:innen erhalten im Rahmen des A1 Start-up Awards die Möglichkeit, vor einer Jury und dem Gastgeber, CEO Alejandro Plater, ihre kreativen Lösungen für die aktuellen Probleme im digitalen Bereich zu präsentieren.

Beim Event haben Interessierte nicht nur die Chance, hilfreiches Feedback einzuholen, sondern auch einen Hauptpreis im Gesamtwert von mehr als 16.000 Euro zu gewinnen. Dieser Preis setzt sich aus einer Barprämie von 10.000 Euro, einem 6.000 Euro wertvollen Gutschein für Cloudlösungen von Exoscale, einer Tochtergesellschaft der A1 Group. Zusätzlich dazu erhalten die Gewinner:innen einen Office Platz am angesehenen Campus in Wien.

„Hier werden Werte geschaffen und potenzielle Marktführer der Zukunft gefördert. Als Partner und Unterstützer sind unsere Kollegen und Kolleginnen vom Campus an der Seite der jungen Entrepreneurs und helfen in den Bereichen Marketing, Sales, IT, Kommunikation und weiteren wichtigen Arbeitsgebieten, ihre Visionen in Konzepte zu gießen und mit unternehmerischem Know-how umzusetzen“, erklärt Mario Mayerthaler, Operational Business Strategy, A1 Group.

Was sind die Voraussetzungen für die Einreichung?

Die Präsentation einer „digitalen Lösung mit innovativem Charakter und Skalierbarkeit“ stehe „ganz klar im Mittelpunkt“. Dafür wurden bestimmte Kriterien für die Bewerber:innen festgelegt: Es muss sich einerseits um ein Startup mit Sitz in Österreich handeln. Es wird außerdem erwartet, dass zumindest ein Prototyp der Lösung existiert oder erste Kund:innen vorhanden sind, um die Umsetzbarkeit zu untermauern. Die Präsentationen und der gesamte Ablauf erfolgen zudem in englischer Sprache, daher sind gute Englischkenntnisse ein Muss.

Die fünf Hauptkategorien in dessen Rahmen sich die Ideen der Teilnehmenden bewegen müssen sind: Cyber Security, ESG (Environmental, Social, Governance), Fintech/Insurtech, Cloud und AI (Artificial Intelligence).

Ab heute bewerben, am 6. Novemeber um den Sieg pitchen

Nach den virtuellen Pitches vor der Expert:innenjury werden die herausragendsten Teilnehmenden dann in die letzte Runde gewählt und erhalten die Gelegenheit, am Live-Event am 6. November 2023 in Wien teilzunehmen, bei dem sie ihre Lösungen präsentieren und um den Sieg pitchen werden. Die Bewerbungsphase läuft vom 16. August bis zum 15. September 2023.

-> Zum Bewerbungsformular geht es hier