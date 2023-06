Gustav: In Wien gegründete HR-Software an Fuse verkauft

Sie schafften es mit ihrem HR-Startup 2017 in den berühmten Startup-Accelerator Y Combinator, kauften im selben Jahr das auf Personalsuche spezialisierte Startup Discoverme.eu – und wurden nun ebenfalls geschnappt: Soeben haben die Gründer des in Wien gegründeten Startups Gustav bekannt gegeben, dass sie von Fuse, einem kooperative Rekrutierungsnetzwerk, in dem die Mitglieder von Personalagenturen zusammenarbeiten, übernommen wurde.

„Was als bloße Idee begann, hat sich zu einem führenden Marktplatz für Subunternehmer entwickelt, der von Tausenden von Unternehmen genutzt wird, um ihre Strategien für Drittanbieter, Master-Vendor, Direct Sourcing und H-1B-Rekrutierung voranzutreiben“, so Jan Jedlinski, CEO und Cofounder von Gustav. Er hat Gustav vor vielen Jahren mit Daniel Bartakovics, Benjamin Bartakovics und Michael Ströck (u.a. später auch bei Calm/Storm Ventures) gegründet, mittlerweile ist der Firmensitz in Brooklyn in den USA. Bei H-1B geht es um US-Visa für hochqualifizierte Fachkräfte – also ein wichtiger Weg für Unternehmen, um Talente aus dem Ausland ins Land zu bekommen.

Gründer-Team macht mit Candidate.ly weiter

Bei Fuse aus Colorado, das als Genossenschaft organisiert ist (Limited Cooperative Association, LCA), handelt es sich um eine Recruiting-Plattform, die im Besitz bzw. unter der Leitung der Personalvermittlungsunternehmen und unabhängigen Personalvermittler, die seine Mitglieder sind, steht. Nun setzt Fuse das Vendor Management System (VMS) von Gustav ein.

„Der Aufbau von Gustav war eine Achterbahnfahrt – aufregende Höhen, herausfordernde Tiefen, aber mit Sicherheit viel Spaß und definitiv eine Menge Lernstoff“, so Jedlinski weiter. „Ich freue mich sehr, dass Gustav ein perfektes neues Zuhause gefunden hat, in dem das Produkt und seine Community weiter gedeihen werden. Edwin Jansen und das Fuse-Team werden das Gustav-Produkt weiter betreiben und haben darüber hinaus eine sehr große Vision.“

Operativ werden sich Jedlinski und die Bartakovics-Brüder nun voll ihrem neuen Projekt Candidate.ly widmen, das sie bereits vor mehreren Jahren begonnen haben. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform für Bewerbungen von Kandidat:innen für offene Jobs, das vor allem auf eine starke Integration in Bullhorn baut. Bullhorn wiederum ist auf CRM- und ATS-Software (Applicant Tracking System) für Personalbesetzungen spezialisiert. Bei Candidate.ly ist unter anderem bereits Bullhorn Ventures mit an Bord.