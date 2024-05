Halving und geopolitische Spannungen bewegten im April den Kryptomarkt

Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla sind Research Associates bei 21Shares, einem Krypto-Asset-Manager aus der Schweiz. In diesem Gastbeitrag beschäftigen sie sich mit den Entwicklungen auf dem Krypto-Markt im April.

Obgleich dem Bitcoin mit dem Halving im April eigentlich ein positives Marktsignal ins Haus stand, war der Monat eine Herausforderung für das weltweit größte Kryptoasset. Dazu trugen auch die sich im Nahen Osten verschärfenden geopolitischen Spannungen auf, als Israel am 1. April das iranische Konsulat in Syrien angriff. In einer noch nie dagewesenen Reaktion schlug der Iran direkt mit einem Drohnenangriff auf Israel zurück und verschärfte die Feindseligkeiten. Das Ereignis trug zu einem Rückgang des Aktienmarktes und einem vorübergehenden Rückschlag des Bitcoin-Kurses bei. Wie bereits vor zwei Wochen erwähnt, diente Bitcoin in der Vergangenheit als sicherer Hafen während Krisen wie der russischen Invasion in der Ukraine – jedoch reagiert der Bitcoin-Kurs auf geopolitischen Krisen mitunter durchaus ambivalent.

Langfristiger Anleger bleiben widerstandsfähig

Ein genauerer Blick auf den Markt zeigt ein differenzierteres Bild: Die Auswirkungen auf Bitcoin waren in erster Linie am Futures-Markt zu spüren und können an der Kennzahl open interest (die gesamte Summe aller offenen Kontrakte am Futures- und Optionen-Markt) abgelesen werden. Dieser erreichte am Tag der Publikation des US-Verbraucherpreisindex (CPI) einen Höchststand von 35 Milliarden US-Dollar, was zu erheblichen Liquidationen führte, als die Inflation den vierten Monat in Folge höher als erwartet ausfiel. Die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes und die starke Inlandsnachfrage zeigen, dass die USA trotz der Bemühungen der Fed noch nicht in der Lage sind, die Zinsen zu senken, was zu weiteren Turbulenzen bei risikobehafteten Assets führen könnte.

Erfreulicherweise zeigten sich die Inhaber langfristiger Krypto-Assets inmitten der eskalierenden Spannungen widerstandsfähig. Im Gegensatz zu den kurzfristigen Besorgnissen, die sich an den Terminmärkten widerspiegeln, haben die langfristigen Anleger ihre Bestände in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit Januar um 0,1 Prozent aufgestockt, da die israelische Reaktion offenbar mit einem lokalen Tiefstand des Angebots an langfristigen Anleihen zusammenfiel. Dies ist ein positives Signal, das unabhängig von der jüngsten Marktaktivität das Vertrauen in den Vermögenswert zeigt. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass BTC weiterhin im Bereich zwischen 60.000 und 70.000 Dollar verharren wird, bis mehr Klarheit über die makroökonomische und geopolitische Lage herrscht.

Abbildung 1: Bestände von Bitcoin-Kurzzeithaltern vs. Angebot an Langzeithaltern