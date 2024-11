Heizma gewinnt Ex-HalloSonne-Geschäftsführer Peter Astl als Technischen Direktor

Das auf Wärmepumpen-Installationen spezialisierte Startup Heizma ernennt Peter Astl (46), den ehemaligen gewerberechtlichen Geschäftsführer der HalloSonne Installations GmbH, zum Technischen Direktor für das Elektro- und PV-Geschäft. Mit diesem Schritt will das erst im vergangenen März gegründete Heizma die nächste Wachstumsphase einleiten. Statt reinen Wärmepumpen-Installationsleistungen will man ab sofort auch hauseigene Elektroinstallationen anbieten und in bald komplette Photovoltaik-Anlagen errichten.

Heizma will Elektroinstallations-Team ausbauen

Peter Astl bringt umfassende Elektrotechnik-Expertise und jahrelange Erfahrung im Management mit. Unter anderem war er sieben Jahre als gewerberechtlicher Geschäftsführer für die technische Betriebsführung der Millennium Tower Facility Management GmbH verantwortlich.

Zuletzt leitete er als gewerberechtlicher Geschäftsführer das Installationsgeschäft von HalloSonne. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen des VERBUND, das auf PV-Anlagen spezialisiert ist. Derzeit bündelt sich das Unternehmen mit zwei anderen Töchtern des österreichischen Energieriesen, Solavolta und VERBUND Energy4Customers (VEC) (wir berichteten).

In seiner neuen Rolle bei Heizma verantwortet Peter Astl den Ausbau des internen Teams für Elektroinstallationen. Damit soll man künftig alle Arbeiten rund um die Installation von Wärmepumpen effizient aus einer Hand und ohne Subunternehmen abwickeln können. Das sei ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu den meisten Installationsbetrieben in Österreich.

Peter Astl lobt „starkes Team und einzigartige Unternehmenskultur“

„Mit Peter Astl konnten wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen. Unter seiner Leitung beginnen wir jetzt den Aufbau unseres Photovoltaik-Geschäfts. Er ist die Idealbesetzung für diese Position“, sagt Heizma-Mitgründer Michael Kowatschew.

Peter Astl zu seiner neuen Aufgabe: „Die Wärmewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Ich schätze es sehr, mit Heizma einen positiven Beitrag zum Ausstieg aus Öl und Gas zu leisten und den reibungslosen Umstieg von möglichst vielen Haushalten auf eine klimaneutrale Wärmepumpe sicherzustellen. Das starke Team und die einzigartige Unternehmenskultur von Heizma haben mich von der ersten Sekunde an überzeugt. Wir liefern Kund:innen von der Beratung bis zur fertigen Lösung und Förderungsabwicklung alles mit eigenen Mitarbeiter:innen aus einer Hand. Damit differenzieren wir uns von den meisten unserer Mitbewerber maßgeblich, die oft auf Subunternehmen zurückgreifen müssen.“