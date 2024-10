Verbund bündelt seine Photovoltaik-Töchter, plant neue Tarife

HALLOSONNE, das Corporate Startup und eine 100%-ige Tochtergesellschaft von VERBUND, vertieft die Zusammenarbeit mit zwei anderen Töchtern des österreichischen Energieriesen, Solavolta und VERBUND Energy4Customers (VEC), weiter. So wird ab 01. November 2024 HALLOSONNE die Koordination von Installationen ausschließlich über Solavolta abwickeln, heißt es in einer Presseaussendung. VERBUND hatte im Sommer 2024, nachdem man bereits Mehrheitseigner war, 100 Prozent von Solavolta aus dem Burgenland übernommen.

Koordiniert wird das alles unter dem Tochterunternehmen VERBUND Energy4Customers (VEC), wo wie berichtet Marco Vitula Geschäftsführer wurde. „Wir sind überzeugt, dass die erweiterte Zusammenarbeit mit HALLOSONNE und Solavolta uns erlaubt, unser Angebot gezielt zu verbessern und die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden noch besser zu bedienen“, so Vitula. „Die Bündelung unserer Kräfte ermöglicht es uns, innovative und ganzheitliche Energielösungen auf höchstem Niveau anzubieten. Solavolta verfügt über herausragende Installationskapazitäten und durch die Zusammenarbeit mit der VEC haben wir nun die Möglichkeit, unser Angebot umfassender und qualitativ hochwertiger zu gestalten.“

Was auch bei den VERBUND-Töchtern immer wichtiger wird, ist, den Kunden neben PV-Anlagen oder Wärmepumpen auch die Energie-Management-Systeme anzubieten. Deswegen werden nun auch neue Tarifsysteme sowie Home-Energy-Management-Lösungen (HEMS) entwickelt. „Durch den Ausbau des Produktportfolios und die Einführung von Home-Energy-Management-Systemen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Energienutzung ihrem Bedarf entsprechend zu optimieren und an die schwankenden Marktpreise anzupassen“, so Daniel Janisch, verantwortlich für das Gesamtangebot bei HALLOSONNE.