HelloBello: Investoren durch Qualität, Nachhaltigkeit & aktuelle Trendlage überzeugt

Das Wiener Startup HelloBello bezeichnet sich selbst als Marktführer im Frischfuttersegment für Hunde. In einer Series A-Finanzierungsrunde sammelten die beiden Gründer Stephan Freh und Wolfgang Maurer gerade erfolgreich 4 Millionen Euro ein. “Die Finanzierung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unser hochwertiges Hundefutter-Konzept“, erzählen die beiden im Podcast. Das Premium-Feld sei in der Startup-Branche aktuell hart umkämpft – auch aufgrund von makroökonomischen Gegebenheiten.

Aber wie überzeugt man 2025 namhafte Investor:innen von Premium-Hundefutter? Wer ist alles mit an Bord, welche Expansionspläne verfolgt HelloBello und wer ist die Haupt-Zielgruppe? Wie Stephan und Wolfgang dahin gekommen sind, wo sie heute stehen, darum geht es in dieser Folge.

Die Themen:

Die Lieblingshunde der Gründer

Das ist drinn im Hundefutter

Wie behält man die Frische bei

USP auf den Punkt gebracht

Schlüssel zum Erfolg

Wie gut geht es HelloBello – von 1 bis 10

4 Mio .Euro – wie kamen sie zustande

Bestandsinvestoren vs. neu dazu gewonnene

Expansionspläne: Deutschland & Schweiz

Haupt-Zielgruppe: Frauen

Challenges & Verbesserungspotenzial

HelloBello wird vegetarisch: Erweiterung der Produktpalette



