Helsing: Kampfdrohnen-Unicorn startet dezentrale Massenproduktion für Ukrainekrieg

Das europäische Technologieunternehmen Helsing hat einen neuen Großauftrag zur Herstellung von 6.000 HX-2 Kampfdrohnen für die Ukraine erhalten. Dieser Auftrag folgt auf eine frühere Bestellung von 4000 Einheiten, die bereits in Zusammenarbeit mit ukrainischen Partnern produziert und ausgeliefert werden. Mit dieser Expansion positioniert sich Helsing als einer der weltweit führenden Hersteller von Kampfdrohnen.

Die Ende 2024 vorgestellte HX-2 ist eine elektronisch angetriebene X-Wing-Präzisionsdrohne mit folgenden Merkmalen:

Die HX-2 wurde speziell für die Massenproduktion konzipiert, was zu deutlich geringeren Stückkosten im Vergleich zu herkömmlichen Systemen führt.

Resilience Factories: Dezentrale Massenproduktion

Helsing hat kürzlich die erste sogenannte Resilience Factory (RF-1) in Süddeutschland in Betrieb genommen. Diese hocheffizienten Produktionsanlagen sollen eine lokale und souveräne Fertigung in verschiedenen europäischen Ländern ermöglichen. Die initiale monatliche Produktionskapazität der RF-1 beträgt 1000 HX-2 Kampfdrohnen.

Gundbert Scherf, Mitgründer von Helsing, betont die Bedeutung dieser dezentralen Produktionsstrategie: “Mit unseren Resilience Factories setzen wir auf eine dezentrale Massenproduktion in ganz Europa. So können einzelne Länder direkt vor Ort produzieren und die Kontrolle über Produktion und Lieferkette behalten.”

Niklas Köhler, ebenfalls Mitgründer von Helsing, hebt die innovative Herangehensweise des Unternehmens hervor: “Unsere Resilience Factories setzen auf ein softwarebasiertes Design und skalierbare Produktionstechniken. So lösen wir komplexe Probleme mit Software statt mit aufwendiger Elektronik.” Diese Strategie soll eine schnelle Produktion ermöglichen und zur Stärkung der Abschreckung sowie zum Schutz demokratischer Strukturen beitragen.

Die Entwicklung der HX-2 Kampfdrohne und der Aufbau der Resilience Factories markieren einen bedeutenden Schritt in der Modernisierung der Verteidigungstechnologie. Kürzlich hat auch ein zweites Tech-Startup aus Bayern seine Produktion von Militär-Robotern hochgefahren, nämlich ARX Robotics.