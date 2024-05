Hempions: „Eine starke Community ist Gold wert“

Hempions aus Vorarlberg ist ein Startup, das sich ganz auf den neuen Trend Hanf konzentriert. Dem Team geht es speziell darum, interessierten Konsument:innen eine Bandbreite an Produkten auf Basis von in Europa produzierten Hanfsamen zu bieten – vom CBD-Öl über die Hanf-Pasta bis hin zu Tee. Unser Startup Interviewer hat mit Fabian Braitsch, einem der Gründer von Hempions, gesprochen.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Fabian Braitsch: Wir sind ein Team aus zwei Spitzensportlern und machen die leckersten Innovationen aus dem Superfood Hanfsamen. Dazu gehören Hanf Hamesan, ein Parmesan-Ersatz ohne Kompromisse, oder die ganz neuen Hemp Flips als Superfood-Snackspaß.

Wer ist denn im Gründungsteam deines Startups?

Das aktuelle Gründungsteam besteht aus den zwei Brüdern Florian und Fabian Braitsch.

Kannst du uns mehr über die Geschichte deines Startups erzählen?

Wir sind beide ehemalige Spitzensportler: Florian ist mehrfacher Österreichischer Meister im Kunstturnen und ich, Fabian, bin Ski-Freestyle-Europacup-Sieger. Hempions wurde 2018 mit der Vision gegründet, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und dabei dem Planeten etwas Gutes zu tun. Nach vielen Reisen um die Welt haben wir mit Hanf das beste Lebensmittel für Mensch & Natur gefunden: Denn Hanfsamen als Nährstoffquelle versorgen den Körper so gut wie keine andere Pflanze und fördern durch deren nachhaltigen Anbau eine gesunde Umwelt.

Gleichzeitig fehlten uns am Markt Produkte, welche beim Geschmack wirklich überzeugen. Hempions schließt diese Lücke mit den leckersten Innovationen aus Hanfsamen. Unser Ziel ist es, die breite Masse mit Geschmackserlebnissen aus Hanfsamen zu überzeugen.

Was genau unterscheidet euer Startup von der Konkurrenz?

Unsere Alleinstellungsmerkmale sind: 1. Die leckersten Innovationen aus Hanfsamen. Wir machen Produkte, welche durch Innovation folgendes verbinden: Geschmack, Convenience, Gesundheit und Nachhaltigkeit. 2. Hanf von und für Champions: Made by Athletes. Als Team aus Leistungssportlern wissen wir genau, worauf es ankommt. Wir wappnen dich mit der richtigen Ernährung für kleine und große Herausforderungen in Alltag und Sport. Unser Ziel: Du hast hast mehr Energie und Freude daran, deinem Körper etwas gutes zu tun. Damit bleibst du bis ins hohe Alter körperlich & geistig fit und leistungsfähig. 3. Wir machen Hanf massenfähig. Unsere Produkte schlagen die Konkurrenz, auch ohne “Hanf” auf dem Etikett spielen wir bei Geschmack & Preis-Leistung die erste Liga im Vergleich zu bestehenden Produkten.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Gemeinsam mit Partnern entwickeln wir Rohstoff- und Endprodukte aus Hanfsamen. Dazu gehören der Hamesan oder auch die Hanf Flips.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere primäre Zielgruppe sind die sogenannten LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), also Menschen mit gesundheits- und umweltbewusstem Lebensstil. Diese Gruppe verfügt über ein überdurchschnittliches Einkommen und kauft bei Produkten ein Gesamterlebnis aus den Kaufkriterien Geschmackserlebnis, besonderer Geschmack (intensiv, harmonisch, etc.) und Anwenderfreundlichkeit. Sie sind aber auch offen dafür Neues auszuprobieren. Auch wichtig sind Verpackungsdesign und -usability, Gesundheit, natürliche Inhaltsstoffe und wenig verarbeitete Lebensmittel.

Die Lebensmittel sollen vegan und bio sein sowie keinen raffinierten Zucker und Palmöl enthalten. Ebenfalls wichtig sind Nachhaltigkeit, regionaler Bezug, ein geringer Fußabdruck des Produktes und umweltfreundliche Verpackung. Hempions-Produkte werden dabei insbesondere dort eingekauft, wo auch die anderen Produkte dieser Kategorie erworben werden: Im Bio-Handel und im Reformhaus.

Eine sekundäre Zielgruppe sind Menschen, welche sich aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen zu einem bewussteren Leben entschieden haben. Dazu gehören vor allem Personen im mittleren bis hohen Alter sowie Veganer:innen und Vegetarier:innen. Diese wollen dementsprechend leben, aber nicht verzichten, vor allem beim Geschmack. Die tertiäre Zielgruppe sind Hanf-Fans, also Menschen, welche von der Hanfpflanze begeistert sind und immer wieder in Hanf-Läden verkehren.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir haben noch keine Investoren, sind aber auf der Suche. Bis jetzt haben wir uns selbst finanziert.

Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus?

Wir entwickeln und vermarkten Hanf-Produkte: Wir verfügen über die Schlüsselkompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Hanfprodukte und arbeiten eng mit Stakeholdern zusammen. Im Fokus ist der Aufbau von schlanken und effizienten Strukturen und Inhouse-Know-how. Skalierungseffekte unterstützen die Profitabilität. Wir entwickeln die Produkte in Zusammenarbeit mit Köch:innen, Ernährungsberater:innen und Sportler:innen. Kriterien sind Geschmack, Kundenfreundlichkeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Die ständige Produkt-Weiterentwicklung und Anpassung an Markt- & Kundenbedürfnisse sind dabei wichtige Eckpfeiler. Die Produktion findet in Kooperation mit Partner-Bauern und Lohnverarbeitern statt. Kriterien sind Bio-Qualität, faire Bedingungen und Herkunft. Ein breites Netzwerk an Partnern und eigenes Know-how sind Basis dafür. Wir bieten die Produkte sowohl im stationären Handel als auch im Online Handel statt.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Wir fokussieren uns nun mehr auf den Snack-Markt, wo wir auch mehr neue Produkte geplant haben. Ziel ist es, im Handel in Österreich, Deutschland und der Schweiz Fuß zu fassen, sowohl im Bio als auch im konventionellen Handel. Ziel ist es, europaweit eine Marke für innovative Hanf-Lebensmittel aufzubauen sowie auch langfristig nach Nordamerika zu expandieren.

Zum Abschluss: Hättest du noch Tipps für andere Gründer:innen?

Extrem wichtig ist Fokus auf das Wesentliche und der Start in einer Nische mit einer starken Community ist Gold wert.

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.