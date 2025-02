Bybit: Ethereum im Wert von 1,4 Mrd. Dollar bei zweitgrößter Krypto-Börse der Welt geklaut

Am heutigen Freitag hat ein massiver Hackerangriff die Kryptobörse Bybit, bei dem Kryptowährungen im Wert von 1,4 Milliarden Dollar entwendet wurden, die Branche erschüttert. Die Angreifer nutzten eine ausgeklügelte Methode, indem sie zunächst am 19. Februar einen bösartigen Smart Contract implementierten und später die Multi-Signatur-Funktion des Cold Wallets manipulierten. Der Hack wurde durch die Verwendung von speziellen Backdoor-Funktionen namens “sweepETH” und “sweepERC20” ausgeführt, die es den Angreifern ermöglichten, die Kontrolle über das Ethereum-Wallet zu erlangen.

Bei der Hacker-Attacke wurden 401.346 ETH im Wert von 1,4 Milliarden Dollar entwendet, und zwar indem die Sicherheitslücke ausgenutzt wurde, um die Ethereum-Token von einer Cold Wallet, auf der Bybit sie speicherte, an eine andere Wallet gesendet wurden. Dort wurden große Teile der geklauten ETH über DEX gleich weiter verkauft.

Bybit-CEO Ben Zhou beruhigt die User

Ben Zhou, der CEO und Mitgründer von Bybit, versuchte die Situation zu beruhigen und versicherte, dass alle anderen Cold Wallets sicher seien und die Börse weiterhin zahlungsfähig bleibe. Man werde die Verluste der ETH decken können, sagte er in einem Livestream in Richtung der Nutzer.

Der Angriff gilt bereits jetzt als einer der größten Hacks in der Geschichte der Kryptowährungen, Die Hacker begannen unmittelbar nach dem Diebstahl damit, die gestohlenen Vermögenswerte über dezentrale Börsen in andere Token umzutauschen und verteilten die Beute auf mehrere Adressen, um die Nachverfolgung zu erschweren. Der bekannte Blockchain-Ermittler ZachXBT veröffentlichte eine Liste der verdächtigen Adressen und forderte andere Börsen auf, diese zu sperren.

Bybit ist in den vergangenen Monaten zur zweit größten Krypto-Börse der Welt aufgestiegen, und liegt im Handelsvolumen nur hinter Branchen-Primus Binance. Zuletzt wurde bekannt, dass Bybit seine Europazentrale in Wien einrichtet, um von hier aus die wichtige MiCA-Lizenz für den Betrieb von Krypto-Handel in der EU zu erlangen. Der Hack wird den Prozess vermutlich nicht beschleunigen, im Gegenteil.

Schon jetzt kann man sagen: Es ist der mit Abstand größte Hack der Krypto-Geschichte: