Independent Logistics Society: Experten-Talk über nachhaltige Logistik im Alpenraum

Führende Persönlichkeiten und Expert:innen aus Logistik, Mobilität und Wirtschaft kamen zum Alpine Leadership Retreat der Independent Logistics Society (ILS) im Gut Brandlhof Saalfelden zusammen. Die Veranstaltung fokussierte sich auf zukunftsfähige Lösungen für nachhaltige Logistik und Mobilität im Alpenraum. Als erste von drei geplanten Micro-Events bot sie Einblicke in aktuelle und kommende Innovationen der Branche.

Etwa 20 ausgewählte Führungskräfte und Expert:innen diskutierten die besonderen Herausforderungen der Alpenregion für nachhaltige Logistiklösungen. Die Veranstaltung, eine Kooperation zwischen der Independent Logistics Society und der GSV-Plattform für Mobilität, thematisierte Zukunftsperspektiven und Problemstellungen für die Branche.

Mario Rohracher, Generalsekretär der GSV-Plattform für Mobilität, unterstrich die große Bedeutung des Verkehrsnetzes: „Ein leistungsfähiges Straßennetz mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist die Lebensader für Wirtschaft, Tourismus und Logistik und gewährleistet den reibungslosen Transport von Menschen und Waren. Die Mobilitäts- und Logistikwende braucht eine technologieoffene Herangehensweise, die auf Innovationen und Anreize statt Verbote setzt.“

Innovative Lösungen für nachhaltige Mobilität

Die Weiterentwicklung nachhaltiger und effizienter Verkehrslösungen sei entscheidend, um die Erreichbarkeit urbaner und ländlicher Räume zu optimieren. Für eine positive Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität und Logistik im alpinen Raum müssten Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung, Innovationen und Technologien neu gedacht werden.

Die Österreichische Post berichtet über ihre bereits erfolgte Umsetzung nachhaltiger Logistik. Wolfgang Pfarl, Leiter der Strategischen Netzwerkplanung der Österreichischen Post erklärt: „Nachhaltigkeit ist seit mehr als 10 Jahren ein wesentlicher Geschäftsbereich, um Logistiklösungen umweltfreundlicher zu gestalten. Heute sind rund 50 Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch. Bei der Last Mile kauft die österreichische Post ausschließlich E-Autos und zählt damit zu den Vorreitern der Branche.“

Perspektiven für den Alpenraum

Marco Pointner, Geschäftsführer der Saalfelden Leogang Touristik GmbH, plädierte für ein ganzjähriges Tourismuskonzept zur Optimierung der Wertschöpfungskette: „Wer vom Saisondenken Abstand nimmt, hat die Chance, Mitarbeitende langfristig zu halten und stärker in die Gemeinde einzubinden. Von diesem Umdenken profitiert die gesamte Wertschöpfungskette.“ Victoria Seidl von der Stieglbrauerei betonte die Notwendigkeit flexibler Ansätze in der nachhaltigen Logistik: „Als erste Brauerei, die E-LKWs einsetzt, arbeiten wir ständig an innovativen Logistiklösungen und sind offen für neue Möglichkeiten.“

Auch der gesellschaftliche Aspekt wurde angesprochen. Stefan Müllner von DREI erklärte: „Für nachhaltige Logistik ist das Stakeholdermanagement entscheidend – wie kann man Anwohner und Touristen gleichermaßen zufriedenstellen? Datengetriebene Lösungen sind wichtig um Gäste zu motivieren, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und die langfristige Balance zwischen Individual- und öffentlichem Verkehr zu wahren.“

Die Veranstaltungsreihe der ILS wird am 3. Juni 2025 auf der Messe „transport logistic“ in München fortgesetzt. Vom 16. bis 18. September folgt das Main Event #ILS2025 in Leoben. Den Abschluss bildet ein Deep Talk am 11. November im Grazer Schlossbergstollen. Diese Veranstaltungen sollen weitere Plattformen für den Austausch über zukunftsorientierte Logistiklösungen im Alpenraum bieten.