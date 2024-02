involve.me: Wiener Startup fettet Formular-Builder um AI-Funktionen auf

Der ChatGPT-Hype hat massive Auswirkungen auf die Startup Welt: So haben Entwickler:innen von Foundation Models Milliarden Dollar an Investment erhalten, um mit OpenAI zu konkurrieren; AI-Chip-Hersteller, die mit Nvidia mithalten möchten, bekamen ebenfalls sehr viel Geld von Investor:innen; es kam zu einer Schwemme so genannter GPT Wrapper Startups, die mehr oder weniger ChatGPT nachbauten; und es gibt immer mehr bestehende Startups, die ihre digitalen Produkte mit GPT-Technologien auffetten und besser machen.

Zu letzterer Kategorie gehört invole.me aus Wien. Das Startup rund um Gründer und CEO Vlad Gozman setzt nun ebenfalls auf GPT-Technologien, um seinen Online Form Builder für interaktive Quizzes, Umfragen, Formulare und Co aufs nächste Level zu heben. Nun wird AI über die Integration von GPT-4 zur automatisierten Erstellung, Personalisierung und Analyse von Formularen, Quizze und Umfragen für Unternehmen angeboten. Das soll das No-Code-Tool noch einfacher nutzbar machen.

„Benutzer können ein Formular erstellen, indem sie die URL ihrer Website eingeben und ein Prompt mit den Spezifikationen ihres Formulars, ihrer Umfrage oder ihres Quiz übermitteln. Anhand dieser Eingaben erstellt der AI-Formularersteller ein maßgeschneidertes Formular, in das die Branding-Elemente der Website wie Markenfarben, Logo und Schriftart integriert werden. Der Prozess der Formularerstellung kann in weniger als einer Minute abgeschlossen werden“, heißt es seitens des Wiener Unternehmens.

Quiz in weniger als einer Minute fertig

Wer das Tool nutzt, erfasst damit natürlich viele wertvolle Nutzerdaten – und die wollen auch ausgewertet werden. „Mit dem KI-Report können Unternehmen Tausende von qualitativen Formularantworten untersuchen und umfassende Berichte mit Zusammenfassungen, wichtigsten Erkenntnissen und Empfehlungen per Knopfdruck erstellen. Diese Funktion kann über 12.000 Kundenfeedback-Antworten in weniger als zwei Minuten analysieren und mühsame Datenkennzeichnung und Zahlenverarbeitung automatisieren“, heißt es dazu.

Der Einfachheit halber hier ein Beispiel, wie ein fast automatisch erstelltes Quiz über Elon Musk aussieht. involve.me hat dazu selbstständig Farben, Logo, Fragen und Antworten erstellt, nachdem einfach die URL eingegeben und ein kurzer Prompt zum Inhalt („Gestalte ein Quiz über Elon MUsk“) eingegeben wird. Lediglich bei einigen Tippfehlern (Umlaute und scharfes „ß“) musste nachgebessert werden, ansonsten entstammt dieses Quiz komplett aus der Maschine:

Wer Interesse hat, kann das neue Tool hier kostenlos und ohne Registrierung ausprobieren. Bestehende Nutzer:innen können involve.me aber auch wie bisher verwenden. Das neue AI-Feature soll vor allem dazu dienen, Neukund:innen zu gewinnen. „Der AI Form Builder ist eine Erweiterung unseres aktuellen Produkts. Die wichtigste Änderung ist, dass Sie Formulare mit AI direkt von unserer Website aus erstellen können, ohne sich vorher für das Tool registrieren zu müssen“, so Gozman. „Wenn man das mit AI erstellte Formular veröffentlichen möchte, müssen man sich bei dem bestehenden Tool anmelden oder einloggen.“