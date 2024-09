Für ein iPhone mit Apple Intelligence zahlt man mindestens 950 Euro

Endlich AI-Features und ChatGPT tief integriert ins iPhone: Wer sich darauf freut, der könnte ziemlich schnell auch wieder enttäuscht werden. Denn Apple Intelligence also ein Bündel an KI-Funktionen, kommt nur auf ausgewählt und besonders leistungsstarke iPhones. Das bedeutet, dass man entweder ein iPhone 15 Pro bzw. Pro Max aus dem Vorjahr benötigt, oder sich eines der neuen 16er-Modelle zulegen muss.

Apple hat dazu auch am Montag Abend in einer wenig spektakulären Präsentation die Preise für die neueste iPhone-Generation bekannt gegeben. Diese haben folgende Preispunkte bekommen (für mehr Speicher zahlt man jeweils nochmal mindestens 120 Euro on top):

iPhone 16: ab 949 Euro

ab 949 Euro iPhone 16 Plus: ab 1.099 Euro

ab 1.099 Euro iPhone 16 Pro: ab 1.199 Euro

ab 1.199 Euro iPhone 16 Pro Max: ab 1.449 Euro

ab 1.449 Euro iPhone 15 Pro: ab 977 Euro (via Geizhals.at)

ab 977 Euro (via Geizhals.at) iPhone 15 Pro Max: ab 1.195 Euro (via Geizhals.at)

Daneben gibt es noch die Möglichkeit, Apple Intelligence auf iPad oder Mac mit M1-Chip zu nutzen.

Außerdem wird Apple Intelligence äußerst zaghaft eingeführt, und zwar zuerst für englischsprachige Nutzer:innen in den USA. „Später in diesem Jahr fügt Apple Intelligence Unterstützung für lokalisiertes Englisch in Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien hinzu. Im kommenden Jahr wird Apple Intelligence für weitere Sprachen eingeführt, darunter Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch“, heißt es seitens Apple. In der EU wird die Funktion, möglicherweise aus Bedenken wegen dem AI Act, noch nicht verfügbar gemacht.

Offen ist auch, wann die ChatGPT-Integration starten soll. Diese ist so gedacht: Wenn Apple hauseigene AI-Modelle, die direkt am Gerät bzw. in einer eigenen Cloud namens „Private Cloud Compute“ gerechnet werden, die Aufgaben nicht mehr schaffen, dann soll man auf ChatGPT zugreifen können. Das bedingt dann teilweise auch ein kostenpflichtiges Abonnement bei OpenAI, das mit etwa 22 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

Wer letztendlich Zugriff auf Apple Intelligence bekommt, hat dann folgende Funktionen zur Verfügung: