Iranischer Drohnen-Angriff auf Israel schickt Kryptowährungen auf Talfahrt

Seit Samstag Nacht um etwa 22 Uhr ist bestätigt worden, was zuvor schon viele befürchteten: Iran hat einen direkten Angriff auf Israel in Vergeltung für die Tötung mehrerer Menschen bei einem israelischen Bombenschlag gegen die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus gestartet. Zur Stunde sollen hunderte Drohnen sowie Raketen auf Ziele in Israel unterwegs sein. Laut israelischer Armee und Regierung sei man bereit, die Drohnen abzufangen. Mehrere Objekte wurden bereits über Syrien und Jordanien abgeschossen. Die iranischen Revolutionsgarden nennen die Attacke „True Promise“ und nennen die Bestrafung israelischer Verbrechen als Ziel.

Zwar sind die Börsen am Wochenende geschlossen – aber anhand des harten Einbruchs von Kryptowährungen auf globalen Exchanges kann man bereits auch den ökonomischen Impact dieses direkten Angriffs Irans auf Israels erahnen. Bitcoin (BTC) ist sofort nach Bekanntwerden des iranischen Angriffs von 67.000 auf 62.000 Dollar eingebrochen, ein Minus von etwa 7,5 Prozent innerhalb von Minuten.

Viele weitere Krypto-Assets sind noch stärker als Bitcoin eingebrochen – Ethereum sieht ein Minus von 9 Prozent, die meisten anderen Krypto-Assets sind zweistellig eingebrochen, bei einer Spanne von minus 10 und minus 20 Prozent. Insgesamt verliert der Krypto-Markt direkt nach dem Start des iranischen Angriffs auf Israel fast 10 Prozent seiner gesamten Marktkapitalisierung – das sind noch einmal 170 Milliarden Dollar, die in kurzer Zeit vernichtet wurden, nachdem bereits am Freitag Abend die Krypto-Preise in der sich zuspitzenden Krise purzelten.

Krypto-Assets reagieren in Echtzeit auf globale Krisen und Kriege

Der Abschuss von Drohnen und Raketen vom Iran in Richtung Israel ist eine neue Stufe der Eskalation in Nahost im Zuge des Gazakriegs. Die beiden Staaten sind seit Jahrzehnten Erzfeinde, jedoch hat der Iran bisher immer über Proxies wie der Hisbollah im Libanon oder der Hamas in Gaza Angriffe gegen Israel durchgeführt – am 13. April 2024 ist es erstmals ein direkter Angriff, der mit großer Wahrscheinlichkeit Vergeltungsschläge seitens Israels zur Folge haben wird. Der iranische Angriff kann als Antwort auf die Tötung des Generals der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Mohammad Reza Zahedi, beim Angriff auf die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus gesehen werden.

Krypto-Assets sind in solchen Situationen oft Echtzeit-Seismogprahen. Die internationalen Börsen für den regulären Aktienhandel sind am Wochenende geschlossen, aber zentralisierte wie dezentrale Krypto-Exchanges sind 24/7 in Betrieb. Ähnliche Einbrüche wie in der Nacht auf Sonntag hat man auch am 24. Februar 2022 gesehen, als Russland seinen Überfallskrieg gegen die Ukraine in den frühen Morgenstunden startete. Auch damals sind Krypto-Assets in sehr kurzer Zeit um 10 bis 14 Prozent eingebrochen.