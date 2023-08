Iron Beam: Israel soll 2024 Laser-Abwehr gegen Drohnen und Raketen bekommen

Der „Iron Dome“, ein Raketen-basierte Schutzschild über weiten Teilen Israels zur Abwehr von Raketenangriffen, ist bereits in die Militärgeschichte eingegangen, immerhin wurden damit bisher tausende, wenn nicht sogar zehntausende Raketen und Granaten über dem Boden des kleinen Staates im Nahen Osten abgefangen. Mit „Iron Beam“ arbeitet das MiliTech-Unternehmen Rafael Advanced Defense Systems (RADS) gemeinsam mit dem israelischen Militär bereits seit mehreren Jahren am Laser-basierten Nachfolger.

RADS hat neben dem Iron Dome auch die Abwehr-Langstreckenraketen „David’s Sling“ oder die mobilen Kurzstreckensysteme Spyder entwickelt. Iron Beam ist ein so genanntes Hochenergie-Laser-System (HELWS) und damit ein Laserwaffensystem der 100-kW-Klasse.

Israel wird voraussichtlich bis zum nächsten Jahr teilweise mit Laserabwehrsystemen ausgestattet sein, sagte der Vorsitzende von Rafael Advanced Defense Systems, Yuval Steinitz, am Sonntag im Radiointerview mit Army Radio. „In einem Jahr wird Israel das erste Land sein, das teilweise mit Laserabwehr ausgestattet ist. In zwei Jahren könnte es vollständigen Schutz geben – gegen Raketen, Granaten oder Mörser. Dies wird uns sowohl im Süden als auch im Norden schützen“, so Steinitz weiter. Konkret genannt etwa werden iranische Drohnen, wie sie derzeit von Russland gegen die Ukraine eingesetzt werden, die „Iron Beam“ ausschalten könne.

Israel, das sich in der Region und insbesondere durch den Iran bedroht fühlt, hat ein starkes Militär als Fundament seines Erfolgs – immerhin gelten die Israel Defense Forces (IDF) als Brutstätte für zahlreiche Startup-Gründer:innen im Land (Trending Topics berichtete). Die Entwicklung von „Iron Beam“ wurde vom israelischen Verteidigungsministerium mit zweistelligen Millionenbeträgen gefördert. Geleitet wird die Entwicklung vom Directorate of Defense R&D (DDR&D) , neben RADS ist auch das Militärunternehmen Elbit Systems, das eine ganze Bandbreite an Militärtechnologien anbietet.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Angst vor iranischen Drohnen

Im Februar erklärte der hochrangige Vertreter des Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral (a.D.) Danny Gold, dass Israels laserbasierte Luftabwehrsysteme, sobald sie vollständig einsatzbereit sind, in der Lage sein werden, die Drohnen abzuschießen, die Iran nach Russland schickt, um sie gegen die Ukraine einzusetzen. Bei einer Konferenz zur künstlichen Intelligenz an der Universität Tel Aviv sagte der Direktor des MAFAT (Direktorat für Verteidigungsforschung und -entwicklung), dass sein Ministerium daran arbeite, „die nächste Generation des Laserwaffeneinsatzes“ zu entwickeln. Im Februar 2022 erklärte der damalige Premierminister Naftali Bennett, dass Israels Fähigkeit zur Nutzung von Laserwaffen deutlich vorangeschritten sei und viel schneller einsatzbereit sein könnte, als man es erwartet hatte.

In einem Video hat RADS bereits vor drei Jahren demonstriert, wie mit der Laser-Technologie Drohnen abgefangen werden können. Bei „Drone Dome“ werden auch elektronische Störsender und Sensoren eingesetzt, um die Erkennung, vollständige Identifizierung und Neutralisierung von Mikro- und Minidrohnen-Bedrohungen zu schaffen. geschützt werden sollen damit Flughäfen, Grenzen oder wichtige zivile Einrichtungen.

Das Iron-Dome-Raketenabwehrsystem wurde bereits von der Ukraine eingefordert, um etwa Kiew gegen russische Angriffe zu schützen. Auch Deutschland oder die USA haben sich das System zugelegt.