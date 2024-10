Johannes Braith von Storebox unter den „Entrepreneurs of the Year 2024“

Seit über 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern Unternehmer:innen für besondere Leistungen aus -so auch dieses Jahr wieder in Österreich. Im Rahmen eines pompösen Gala-Abends in der Wiener Hofburg wurden die diesjährigen Preisträger:innen von einer Fach-Jury gekürt. Zu den Beurteilungskriterien der prominent besetzten Fachjury (siehe unten) zählen laut dem Unternehmensberater Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeitendenführung und gesellschaftliche Verantwortung.

„Innovation und Nachhaltigkeit sind entscheidende Faktoren für den Erfolg heutiger Unternehmen. Die ausgezeichneten Unternehmer:innen zeigen, wie Visionen und unternehmerisches Herzblut zusammenkommen, um Veränderungen zu bewirken. Unter dem Motto ‚The Heart of Entrepreneurship‘ haben wir daher jene, die die Zukunft gestalten und dabei wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, ausgezeichnet“, so Erich Lehner, Partner bei EY und Verantwortlicher für den EY Entrepreneur Of The Year Award in Österreich.

WIEHAG punktet in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Greentech“

Die Kategorie „Nachhaltigkeit & Greentech“ entschied Erich Wiesner von WIEHAG für sich. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von komplexen Tragwerkslösungen aus Holz und setzt mit nachhaltigen und innovativen Bauweisen neue Maßstäbe in der Baubranche. Erich Wiesner führt das Familienunternehmen WIEHAG im oberösterreichischen Altheim bereits in fünfter Generation. Mit außergewöhnlichen Projekten wie dem höchsten Holz-Hybrid-Gebäude der Welt in Milwaukee, dem architektonischen Meisterwerk World of Volvo in Göteborg und dem größten Holzbau Asiens in Singapur setzt WIEHAG internationale Maßstäbe im Holzbau. Wiesner wurde zudem ausgewählt, Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year Award im Juni 2025 zu vertreten.

Sprecher Automation gewinnt Kategorie „Innovation & Hightech“

In der Kategorie „Innovation & Hightech“ überzeugte Erich Raffeiner von Sprecher Automation. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Lösungen in der Digitalisierung von Stromnetzen spezialisiert und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der Energieinfrastruktur. Was einst mit 160 Beschäftigten begann, hat sich zu einer Firmengruppe mit über 700 Mitarbeitenden an 14 Standorten in sieben Ländern ausgeweitet. Trotz globaler Präsenz bleibt Sprecher Automation dem Standort Österreich treu und produziert ausschließlich dort.

Kröswang Gastro sieht in der Kategorie Handel

Manfred Kröswang von Kröswang Gastro holte den Sieg in der Kategorie „Handel“. Gegründet 1974 von Manfred und Elisabeth Kröswang in Kickendorf bei Grieskirchen in Oberösterreich, hat sich das Unternehmen von einem kleinen Großhandel zu einem führenden Gastronomie-Frischelieferanten entwickelt. Mit einem klaren Fokus auf Regionalität und Frische beliefert Kröswang heute über 15.000 Hotellerie- und Gastronomiebetriebe in Österreich und Süddeutschland.

DELTA Gruppe gewinnt Kategorie Dienstleistungen

Wolfgang Kradischnig von der DELTA Gruppe wurde in der Kategorie „Dienstleistungen“ ausgezeichnet. Wolfgang Kradischnig hat die DELTA Gruppe in seiner über 30-jährigen Laufbahn von einem kleinen Baumanagement-Büro zu einem international tätigen Dienstleister im Immobilienbereich mit über 400 Mitarbeiter:innen ausgebaut. DELTA ist heute ein führender Akteur in der Bau- und Immobilienbranche, bekannt für seine integrale Beratung und nachhaltigen Ansätze. Mit der „Green Mission“ verfolgt die Gruppe konsequent das Ziel, nachhaltigere Gebäude zu schaffen und die Branche in Richtung Kreislaufwirtschaft zu transformieren.

sozKom: „Social Entrepreneur“ des Jahres

Kathrin Stern und Rita Resch von sozKom erhielten die Auszeichnung als „Social Entrepreneur“ des Jahres. sozKom setzt sich für die Integration und Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen ein und bietet umfassende soziale Dienstleistungen.

Auch die außergewöhnliche Organisationsstruktur zeichnet das Unternehmen aus: Alle Entscheidungen werden nach dem Prinzip der SozKomkratie im Konsent getroffen und die Mitarbeiter:innen tragen dabei wesentlich zu den Entscheidungen des Unternehmens bei.

Storebox: Scale-up des Jahres

Johannes Braith von Storebox wurde in der Kategorie „Startups“ ausgezeichnet – Storebox wurde ja bereits von EY zum Scale-up des Jahres gekürt. Mit über 330 Standorten bietet Storebox flexible und smarte Lagerlösungen, die jederzeit und bequem per Smartphone zugänglich sind. Das Unternehmen ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen, zusätzlichen Stauraum in ihrer Nähe zu finden. Mit einer rasanten Expansion und innovativen Technologien hat sich Storebox schnell als führender Anbieter in Europa etabliert.

„Unternehmerisches Lebenswerk“ für Helmut List

Der Sonderpreis für das unternehmerische Lebenswerk ging an Helmut List von AVL List. Als langjähriger CEO hat List das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Technologieanbieter im Bereich Antriebssysteme gemacht. Seine Vision, Innovationskraft und sein Engagement für nachhaltige Mobilitätslösungen haben die Branche maßgeblich geprägt. Mit zehn Prozent des jährlichen Umsatzes, die in Forschung und Entwicklung fließen, und über 2.200 Patenten weltweit, ist AVL im Ranking der österreichischen Erfinder:innen bereits 13 Jahre in Folge als „Innovativste Firma Österreichs“ ausgezeichnet worden. Seit der Übernahme des Unternehmens von seinem Vater im Jahr 1979 ist List CEO von AVL List.

Die Jury des Entrepreneur Of The Year 2024 bestand aus: