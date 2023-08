Chatarmin: Bootstrap-Gründer rechnet mit dem „Suckers Game“ von VC ab

2023 soll WhatsApp die Marke von 3 Milliarden Usern erreichen. Während es in Südamerika oder Indien Standard ist, dass man mit Geschäften und Online-Shops via WhatsApp kommuniziert, ist das in Europa aus Datenschutzgründen nicht so einfach. Das Wiener Startup Chatarmin rund um Johannes Mansbart will da aber einen DSGVO-konformen Weg gefunden haben – und Startups wie Waterdrop, Neoh oder froots oder Spacies sind Kunden geworden.

Mit Johannes Mansbart, dem CEO und Gründer von Chatarmin, sprechen wir im Podcast heute:

Wer ist eigentlich Armin??

Die Business API von WhatsApp und DSGVO

E-Commerce am Zenith – was kommt jetzt?

Warum Chatarmin bootstrapped ist

Was Johannes von VCs hält und er sie lieber nicht an Bord haben will

Warum frühe Investments ein Fehler für Startups sind

Warum sich Investoren und Gründer oft gegenseitig belügen



Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at.