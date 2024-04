Kern Tec und Berger bringen gemeinsam vegane Rostbratwürste

Das niederösterreichische Scale-up Kern Tec, das sich mit seinen veganen Lebensmittelalternativen aus Obstkernen einen Namen macht, hat eine Kooperation mit Berger Schinken gestartet. Das Traditionsunternehmen hat es sich nämlich zum Ziel gemacht, auch pflanzliche Produkte in sein Sortiment aufzunehmen. Ab sofort bringt Berger zu 100 Prozent pflanzliche Bratwürste zum Start der Grillsaison ins Regal. Es ist nicht das erste vegane Produkt von Berger. Im vergangenen November hat das Unternehmen eine pflanzliche Preiselbeerpastete auf den Markt gebracht.

„Berg-Gaudi“-Würstel mit Kern Tec-Käse

Die fleischlosen Rostbratwürste basieren wie viele Fleischersatzprodukte auf Erbsenproteinen. Für die Würstel mit „Berg-Gaudi“ kommt Kern Tec ins Spiel. Das Scale-up verfeinert diese fleischlosen Würste mit seiner veganen Käse-Alternative. „Die Würstel auf Erbsenbasis schmecken hervorragend und richten sich an Veganer ebenso wie Flexitarier – voller Genuss sowohl in der Pfanne als auch vom Grill garantiert“, beschreiben Martin und Thomas Berger die Produkt-Neuheiten.

Besonders freut man sich bei Berger über die neue Kooperation mit Kern Tec. Nachdem Rezepturen, Zutaten und Produktionsprozesse definiert und Listungen im Lebensmittelhandel vorhanden waren, begab sich das Scale-up auf die Suche nach Produzenten. Die pflanzliche Käse-Alternative der Marke „Wunderkern“ muss man kochen, abkühlen, schneiden und verpacken. Das sind alles Produktionsschritte, die für Berger im Rahmen der Wursterzeugung „gelernt“ sind. „Dank der Flexibilität bei Berger konnte mit nur sechs Wochen Vorlaufzeit die Produktion realisiert werden“, so Fabian Wagesreither, Co-Founder von Kern Tec.

Scale-up und Berger vermarkten Produkt gemeinsam

Die beiden Firmen branden und vermarkten das Produkt nun zusammen. Die pflanzlichen Rostbratwürstel mit Berg-Gaudi sind in der 192-Gramm Packung zu neun Stück ab Mitte April bei Billa und Billa Plus landesweit gelistet. Kern Tec befindet sich schon seit Längerem auf einem Höhenflug. Im letzten Jahr konnte das Jungunternehmen in einer Finanzierungsrunde satte 12 Millionen Euro einsammeln (wir berichteten).