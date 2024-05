Kia EV3: Launch des Elektro-SUV mit Startpreis unter 30.000 Dollar wird vorbereitet

Kia hat erste Teaser-Bilder seines bevorstehenden EV3 veröffentlicht, der die Elektromobilität von Kia zugänglicher machen soll. Die Bilder zeigen die kühnen, geometrischen und robusten Aspekte des Außendesigns und betonen die dynamische Linienführung. Hervorgehoben werden die kantigen hinteren Kotflügel und die Heckklappe sowie die charakteristische „Star Map“-Beleuchtung, die dem Fahrzeug eine futuristische Identität verleihen.

Das Design des EV3 basiert auf denselben Prinzipien wie beim Flaggschiff-SUV EV9 von Kia. Besonders wichtig bei dem kommenden Auto, das als kleinere Version des EV9 gesehen werden kann, ist der Preispunkt – es soll bei unter 30.000 Dollar starten. Weitere Details wie Reichweite und Ausstattung bleibt noch abzuwarten – und auch, ab wann der Wagen in Europa zu haben sein wird.

Weltpremiere des Kia EV3 am 23. Mai live auf YouTube

Mit dem Ziel, die Zugänglichkeit der Elektromobilität nach der Einführung der preisgekrönten Modelle Kia EV6 und EV9 zu erweitern, ist der EV3 ein kompaktes, aber umfassend ausgestattetes Elektro-SUV, das durch die Integration innovativer Technologien eine herausragende Leistung bietet. Der EV3 soll das Angebot an Elektrofahrzeugen von Kia erweitern und das Kundenerlebnis der Flaggschiff-Modelle auf das Segment der kompakten SUVs übertragen.

Der neue Kia EV3 wird nach seiner Weltpremiere, die am 23. Mai um 19:00 Uhr KST (12:00 Uhr MEZ) live auf dem Kia Worldwide YouTube-Kanal übertragen wird, später in diesem Jahr in den Verkauf gehen. „Der EV3 wird den globalen Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen, indem er eine zugänglichere Lösung für Kunden bietet, die den Umstieg auf die Elektromobilität in Betracht ziehen“, heißt es in der Pressemitteilung von Kia.