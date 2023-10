Kodex AI erhält 1,6 Millionen Euro um „KI-Kopiloten für Finanzbranche“ weiterzuentwickeln

Die KI-Lösung von Kodex AI wird speziell für die Finanzbranche trainiert, um komplexe Terminologie und Zusammenhänge genau zu verstehen. Das in Berlin ansässige Startup konnte kürzlich in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Signals VC erfolgreich 1,6 Millionen Euro einsammeln. Zu den weiteren Investoren gehören namhafte Akteure wie Techstars, die Deutsche Bank und strategische Business Angels. Das frische Kapital ist dafür vorgesehen, die Weiterentwicklung des KI-gestützten Kopiloten für den Finanzsektor zu fördern.

Kodex KI um in Finanzbranche Zeit zu sparen

In Branchen, in denen Zeit von entscheidender Bedeutung ist, wie in der Finanzindustrie, ist der schnelle Zugriff auf wichtige Daten und deren Analyse von grundlegender Bedeutung. Manuelle Aufgaben wie das Sammeln von Daten verlangsamen häufig die Arbeitsprozesse von Banken und beeinträchtigen die Verfügbarkeit wertvoller Zeit für dringendere Aufgaben. Kodex AI will hierfür eine Lösung entwickelt haben. Das Startup verfolgt eine klare Vision: Den Arbeitsalltag mit einem KI-gestützten Assistenten erleichtern, der speziell auf die Anforderungen der Finanzdienstleistungsbranche zugeschnitten sein soll. Die KI-Lösung will es ermöglichen, die „richtigen Informationen schneller zu finden“ und „dringende Entscheidungen früher zu treffen“. Wie genau das funktionieren soll? Die KI-Lösung von Kodex AI wird gezielt für die Finanzbranche trainiert, um komplexe Fachbegriffe und Zusammenhänge präzise zu erfassen.

Das Unternehmen wurde von dem Strategieberater Thomas Kaiser und dem KI-Forscher Claus Lang gegründet. „Während meiner Tätigkeit als Strategieberater für Kunden aus der Finanzindustrie bei der Boston Consulting Group habe ich persönlich wochenlang nachts Berichte durchforstet, um die richtigen Informationen für unsere Analysen zu finden“, erklärt Thomas Kaiser. Er fügt hinzu: „Die Idee hinter Kodex AI ist es, diesen Schmerzpunkt durch ein automatisiertes Tool zu lösen, das riesige Mengen an Finanzdaten aus internen und externen Quellen sofort findet, verarbeitet und analysiert.“

„Die Zukunft gehört spezialisierten Modellen, die für ihre spezifischen Aufgaben eine höhere Output-Qualität zu geringeren Kosten liefern. Die

Aufgabenbereiche sind dabei facettenreich – ganz gleich, ob es darum geht, wichtige Erkenntnisse aus langen regulatorischen Dokumenten zu destillieren oder effizient Metriken aus Datenräumen zu extrahieren. Die Kodex-KI-Lösungen sind auf Vielseitigkeit ausgelegt“, so Claus Lang.

1,6 Millionen Euro Finanzierung

Gestern hat Kodex AI offiziell verkündet, dass es in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Signals VC erfolgreich 1,6 Millionen Euro aufgebracht hat. Zu den Teilnehmern gehörten Techstars, die Deutsche Bank und strategische Business Angels. Die Software von Kodex AI befindet sich derzeit in einer privaten Beta-Phase mit ausgewählten Finanzinstituten. Das Team rechnet mit einer breiteren Markteinführung im Laufe dieses Jahres.

„Im letzten Jahr haben wir im Rahmen des Entrepreneur-In-Residence-Programms der Deutschen Bank eng mit Thomas und Claus zusammengearbeitet. Als Ergebnis hat Kodex AI eine Lösung entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse einer stark regulierten Branche eingeht und das Potenzial hat, die Effizienz der Extraktion und Analyse von Finanzdaten deutlich zu verbessern“, sagte Gil Perez, Chief Innovation Officer der Deutschen Bank.

Die Vision von Kodex AI wird auch von ausgewählten Business Angels aus dem Finanzsektor und der künstlichen Intelligenz unterstützt, darunter: Tobias Hann, CEO von Mostly AI; Sabine Bendiek, Vorstandsmitglied bei SAP; Verena Rappel, Vorstandsmitglied bei Allianz Services; Barney Hussey-Yeo, Gründerin von Cleo und Karl Moritz Hermann, ehemaliger KI-Forscher bei Google DeepMind.