Krypto-Abverkauf nach Bybit-Hack: Bitcoin fällt unter 90.000 Dollar

Am vierten Tag nach dem Bybit-Hack gibt es ein Aufwachen zu tiefroten Zahlen am Krypto-Markt: Bitcoin ist in der Nacht auf Dienstag unter 90.000 Dollar gefallen, das Minus liegt bei knapp 7 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Wie so oft fällt der Rückgang bei den Altcoins viel deutlicher aus. Die Memechain Solana bzw. dessen SOL-Token fällt in den Top 10 am deutlichsten, nämlich in 24 Stunden um satte 15 Prozent, XRP fällt um 13 Prozent.

Insgesamt hat der Krypto-Markt 7,7 Prozent an Marktkapitalisierung verloren, das sind dann doch etwa 300 Mrd. Dollar an Marktkapitalisierung, die verpuffen. Erstmals seit November 2024, als Trump zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, fällt der Krypto-Markt deutlich unter die Market Cap von 3 Billionen Dollar. Damit sind die Zugewinne, die im „Trump Trade“ gemacht wurden, wieder weg.

Die Stimmung ist somit im Keller, der Crypto Fear & Greed Index liegt bei nur mehr 29 Punkten und somit ganz klar im Angst-Bereich. Sprich: Kaum jemand ist aktuell gewillt, auf steigende Kurse zu setzen. Für Altcoins sieht es bitter aus, die Altcoin Saison war diesmal nur kurz, die Bitcoin-Dominanz im Markt ist wieder auf 61 Prozent gestiegen und verdeutlicht die Flucht aus den anderen sehr volatilen Krypto-Assets.

Schlechte Stimmung auch an den regulären Aktienmärkten

Dass es nur der Bybit-Hack, der mit geklauten Krypto-Assets im Gegenwert von 1,4 Milliarden Dollar der Auslöser ist, wäre übertrieben zu sagen. Er passierte bereits am Freitag und löste intensive Bemühungen großer Teile der Branche aus, einen größeren Fallout zu verhindern. Dass der Markt erst seit dem Montag derart ins Rot dreht, hat eher mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zu tun.

Wie man am Aktienmarkt am Montag sehen konnte, sind Leitindizes wie der Dow Jones, der S&P500 oder der Nasdaq 100 deutlich ins Minus gedreht. Die Kursentwicklungen zeigen, dass derzeit eher schlechte Stimmung rund um Tech-Aktien, Handelskrieg zwischen den USA und China und Trumps Strafzöllen herrscht.