Die Kryptologen #9: Europas MicroStrategy-Moment | algorithmischer Stabecoin | Hyperliquid unter Beschuss

Die Kryptologen Alexander Kirchmaier und Lukas Leys sind in Folge #9 zurück am Mikrofon und widmen sich in der neuen Folge diesen Themen:

🔸 Marktanalyse & Indikatoren: Wir werfen wie immer einen Blick auf Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB sowie die größten Gewinner und Verlierer der Woche. Ergänzt durch Fear & Greed Index, Bitcoin-Dominanz und bekannte On-Chain-Modelle wie Power Law, Stock-to-Flow und Rainbow Chart – mit einem kritischen Blick auf mögliche Trendwenden.

🔸 The Blockchain Group – Europas erstes Bitcoin-Treasury-Unternehmen: Das französische Unternehmen kauft 580 BTC via Wandelanleihe und verfolgt eine klare Strategie: den BTC-Bestand pro Aktie stetig erhöhen. Europas MicroStrategy-Moment?

🔸 GameStop & Bitcoin – Der Einstieg ist offiziell: Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: GameStop will mit 1,3 Mrd. USD aus einer Wandelanleihe Bitcoin kaufen – und katapultiert sich damit direkt in die Liga der BTC-Treasury-Giganten.

🔸 Sonic kündigt algorithmischen Stablecoin an: Trotz MiCA-Verbot für algorithmische Modelle und der düsteren Erinnerung an Terra Luna will Sonic einen neuen Stablecoin aufbauen. Ein riskanter, aber möglicherweise innovativer Move.

🔸 Hyperliquid unter Beschuss: Ein gezielter Angriff durch einen Whale führt zu massiven Liquidationen – Hyperliquid reagiert direkt, doch die Reaktion wirft Fragen zur echten Dezentralität des Protokolls auf.

🔸 Binance delistet Stablecoins wegen MiCA: Die EU setzt um, was lange diskutiert wurde: Ab sofort verschwinden nicht-MiCA-konforme Stablecoins wie USDT, USDP und DAI aus dem europäischen Handelsangebot. Ein möglicher Gamechanger für den Stablecoin-Markt – oder ein Rückschlag für Innovation?

🔸 Makroökonomischer Ausblick: Die Märkte sind global unter Druck: Inflation, geopolitische Unsicherheiten und Kapitalabflüsse belasten auch Krypto. Wir skizzieren die Lage und kündigen eine eigene Expertenfolge zur Makro-Strategie an.

🧠 Meme, Slang oder Narrativ der Woche: „rekt“ – Wenn der Kaffee verschüttet, der Chart rot und das Portfolio leer ist: Willkommen im Liquidationsmodus.

🤯 Skurrilität der Woche: Haliey Welch aka „Hawk Tuah Girl“ wird trotz Meme-Coin-Kritik und SEC-Ermittlungen nicht belangt – ein fragwürdiges Signal für die Verantwortungslosigkeit im Meme-Sektor.

💡 Top Tipp der Woche: Die Bull Market Peak Checklist von CoinGlass hilft, das Markt-Top zu erkennen – mit über 30 Indikatoren, von denen aktuell keiner auf eine unmittelbare Spitze hindeutet.



