Lalamu: Wiener Startup lässt Lip-Sync-Videos mittels AI entstehen

AI ist derzeit in aller Munde, und sprichwörtlich und insbesondere beim neuen österreichischen Startup Lalamu. Dieses hat sich nämlich dem Trend zu Generative AI angeschlossen und lässt User Lip-Sync-Videos erstellen. Das dient zum einen dazu, am Smartphone in teilweise kostenlosen, werbefinanzierten Apps kurze Clips zu produzieren, die man auf TikTok oder Instagram veröffentlichen kann, und zu anderem, um Profi-Nutzer:innen aus Tonstudios, Nachrichtensendern, oder TV-Produktionen das Leben zu erleichtern.

Gegründet von Matthias Spitzer (CEO), einem erfahrenen Art Director und Motion Designer in der Kreativbranche, und Philipp Zaufel, (CTO), einem Special FX-Profi, will man nun ein wichtiger Teil der digitalen Medienproduktion werden. Im Interview erläutert Spitzer, worum es bei Lalamu geht. Aber zuerst zur Veranschaulichung ein Video, das zeigt, worum es eigentlich geht:

Trending Topics: Welches Problem wollt ihr lösen?

Die herkömmliche Lip-Sync Videoerstellung ist zeitaufwändig, erfordert extra Sprecher:innen, Tonstudios, Postproduction und erfordert technisches Know-how. Lalamu Studio löst diese Probleme. Durch die Kombination von Audio-Tools (text to speech und speech to speech) und der Lip Sync Technologie werden teure Sprecher:innen, Tonstudios und Postproductionen zukünftig überflüssig. Funktionen wie der Face Chooser und Audio Editor werden ebenfalls bereitgestellt.

An welche Kundschaft richtet sich das Service?

Lalamu Studio richtet sich an eine breite Palette von Kunden, darunter Werbeagenturen, Marketingagenturen, Video Content creatoren, Filmproduktionen, Postproduktionen, Nachrichtensender, TV-Sender usw. Unsere Plattform ist für jeden geeignet, der hochwertige Lip-Sync-Videos erstellen möchte, ohne dabei auf technische Vorkenntnisse angewiesen zu sein.

Wo steht ihr aktuell mit dem Projekt?

Seit dem Start unserer gratis Demo-Version von Lalamu Studio und der Veröffnetlichung auf Product Hunt haben wir beeindruckendes Feedback erhalten. Lalamu Studio wurde von renommierten Persönlichkeiten wie dem Product Hunt Founder, Ryan Hoover, positiv bewertet und in den Newsletter von Bens Bites als „Cool Tool“ aufgenommen. Auf Product Hunt erreichten wir den 5. Platz für das „Produkt des Tages“ und wurden als „Top Product“ ausgezeichnet.

Welche Ziele stehen nun an?

Unsere Roadmap beinhaltet aufregende zukünftige Features, wie die Optimierung der Erstellungsgeschwindigkeit von High Qulity lip sync Videos, Batch Processing um zeitgleich mehrere Videos verarbeiten zu können, das Face Chooser Feature um via drag and drop Audio Files direkt auf Gesichter in Videos zu platzieren um zu bestimmen wann welche Peron was spricht, das wiederum wird unterstützt durch einen Audio Editor mit dem man dann die Audiofiles zeitlich verschieben kann. Wir planen auch die Integration von Plug-ins für Adobe Video-Produkte und die Bereitstellung einer API für B2B-Kunden wie Template-Websites, Content Creator-Websites, generell Video- und Audio KI-Tool-Anbieter, Stock Video Anbieter, Video Apps, usw. Nicht zu vergessen ist unser Ziel, Video-Lip-Sync in Realtime anzubieten. Somit wird es zukünftig keine Wartezeit mehr geben und die Nutzer:innen sehen das Lip-Sync-Ergebnis in Echtzeit.

Wie funktioniert das Geschäftsmodell?

Lalamu Studio bietet flexible Zahlungsmodelle an: Pay-as-you-go-, Monats- und Jahres-Pakete. Die Basic Features sind in allen Pakten vorhanden, API und Plugins werden extra verrechnet.