Lamie: Linzer InsurTech expandiert mit neuer Lizenz nach Großbritannien

„Der offizielle Erhalt einer UK-Lizenz durch die FCA ist die beste Auszeichnung für LAMIE’s Fähigkeiten höchste regulatorische Standards erfolgreich zu erfüllen und eine fantastische Bestätigung für unser unerschütterliches Ziel in sämtlichen Bereichen Top-Performance zu erreichen“ so Christian Pedak, CEO von Lamie.

Per „InsureTech as a Service“ können Unternehmenskunden die digitalen Versicherungslösungen von Lamie via API in ihre eigenen digitalen Produkte einbauen. Telcos etwa können so einfach Handy-Versicherungen für ihre Kund:innen in ihre bestehenden Angebote integrieren. In dem Bereich sind etwa bereits AI und Drei Partner des Linzer Unternehmens.