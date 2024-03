Leftshift One und Cancom Austria wollen Darmflora mit AI entschlüsseln

Das Grazer AI-Startup Leftshift One hat eine Kooperation mit dem Digitalisierungsunternehmen Cancom Austria begonnen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die menschliche Darmflora digital zu entschlüsseln. Das ist ein durchaus ambitioniertes Vorhaben, denn die Darmflora, auch als Mikrobiom bekannt, bezeichnet die Gesamtheit der rund 100 Billionen Bakterien im menschlichen Darm. Es handelt sich hierbei um ein hochkomplexes Ökosystem und die Wechselwirkungen zwischen den Darmbakterien und der Gesundheit sind komplex.

AI analysiert massive Menge an Datenpunkten

Leftshift One will die Analyse dieses Ökosystems AI-gestützt angehen. Währenddessen steuert Cancom Austria in diesem Projekt die notwendigen Software-Lösungen für die Erfassung, sichere Verarbeitung und Darstellung der Daten bei. Zum Einsatz kommen die in den letzten zwölf Monaten entwickelten Anwendungen bei Ortho-Analytic, einem Schweizer Labor für integrative Medizin, das sich vor allem auf die Mikrobiomanalytik konzentriert.

„Eine einzige ans Labor übermittelte Probe enthält mehr als 300.000 Datenpunkte. Mit der von uns implementierten künstlichen Intelligenz ist es möglich, Zusammenhänge zu identifizieren, die in einer menschlichen Prüfung unmöglich wären“, erklärt Leftshift One-CEO Patrick Ratheiser. „Die KI-gestützten Analysen führen zu logischen Schlüssen, die nicht nur besser abgestimmte Behandlungsvarianten und den Einsatz von effektiveren Medikamenten ermöglichen, sondern auch optimierte Ernährungspläne als Behandlungsmethodik erlauben.“

Cancom Austria steuert Software-Lösungen bei

Noch vor der umfangreichen Analyse werden die Daten der Patient:innen – etwa zu Ernährungsfragen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Vorerkrankungen – über eine chatbasierte Benutzeroberfläche mit Spracheingabe aufgenommen. Das soll den Vorteil haben, dass die in natürlicher Sprache übermittelten Eingaben in Relation zu den Daten der Mikrobiomanalyse stehen. Technologisch realisiert Leftshift One dies auf Basis eines sogenannten Plug-ins. Dieses Software-Modul entstammt der „MyGPT“-Applikation von Leftshift One, einem maßgeschneiderten ChatGPT für Unternehmen.

Für die zugrundeliegende Softwareentwicklung zeichnet Cancom Austria (vormals Kapsch BusinessCom) verantwortlich. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.600 Mitarbeiter:innen an 80 Standorten und verzeichnete 2023 einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Unter anderem bietet Cancom Lösungen in den Bereichen Business Solutions und Managed Services für Cloud Transformation, AI und Analytics, Workplace, Enterprise Mobility und IT-Security. Dies umfasst auch Hosting und As-a-Service-Modelle.

Leftshift One stemmt durch Kooperation größere Vorhaben denn je

„Vor allem unsere Expertise im Bereich der Softwareentwicklung und Plattformintegration konnte in das aktuelle Projekt eingebracht werden“, sagt Franz Semmernegg, CEO von Cancom Austria. „Durch die Bündelung unserer Kräfte mit Leftshift One konnten wir eine synergetische Verbindung zwischen hochmodernen KI-Analysen und Softwarelösungen schaffen. Dies eröffnet neue Dimensionen in der Mikrobiomanalytik.“

Ratheiser ergänzt: „Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Cancom Austria zu bündeln, um unsere komplementären Kompetenzen in einer zukunftsweisenden Partnerschaft zu verschränken. Wir bringen dafür unsere Kernkompetenz, unser tiefgreifendes und über viele Jahre aufgebautes Verständnis für künstliche Intelligenz in diese Zusammenarbeit ein. Die Kooperation eröffnet uns darüber hinaus die Möglichkeit, unsere Reichweite und Kapazitäten deutlich zu erweitern. Mit der Manpower und den Ressourcen, die Cancom Austria einbringt, sind wir nun in der Lage, auch umfangreiche Projekte zu stemmen, die vorher außerhalb unserer Reichweite lagen.“