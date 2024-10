Lilium-Aktien werden aus der Tech-Börse Nasdaq geworfen

Das Drama um den deutschen Flugtaxi-Bauer Lilium, der kürzlich in die Insolvenz schlitterte, nimmt seinen Lauf. Nach der Pleiteerklärung für die beiden deutschen Töchter Lilium GmbH and Lilium eAircraft GmbH des börsennotierten Unternehmens kommt nun die Meldung, dass der Handel mit LILM-Aktien am 6.November ausgesetzt werden wird.

Noch sind die Lilium-Aktien an der Technologie-Börse Nasdaq gelistet, dort aber dramatisch im Preis gefallen. Je Aktie wird lediglich nur mehr ein Cent gezahlt, damit ist der Kurs um mehr als 99 Prozent eingebrochen. Immerhin bringt Lilium, das Seiten der deutschen Bundesregierung eine rettende Bürgschaft von 50 Mio. Euro versagt wurde, noch etwa 60,5 Mio. Dollar an Marktkapitalisierung auf die Waage – ein Richtwert wohl für jene, die sich verbleibende Assets aus den Unternehmen kaufen möchten.

Wertpapiere werden aus dem Handel entfernt

„Darüber hinaus erhielt das Unternehmen am 28. Oktober 2024 eine schriftliche Mitteilung der Mitarbeiter des Nasdaq Listing Qualifications Department (der „Mitarbeiter“), nachdem die Tochtergesellschaften einen Antrag auf ein Insolvenz- und Selbstverwaltungsverfahren gestellt hatten. Darin wird das Unternehmen darüber informiert, dass der Handel mit den Stammaktien und Optionsscheinen der Klasse A des Unternehmens gemäß Nasdaq Listing Rule 5101 mit Geschäftsbeginn am 6. November 2024 ausgesetzt wird und ein Formular 25 Notification of Delisting bei der U. US-Börsenaufsichtsbehörde (die „SEC“) eingereicht, um die Wertpapiere des Unternehmens vom Nasdaq Global Select Market („Nasdaq“) zu nehmen“, heißt es in einer Mitteilung an Investoren.

Lilium war mit Hilfe einer so genannten SPAC, also einer Special Purpose Acquisition Company, im Jahr 2021 an die Börse Nasdaq gegangen. Damals wurde der Börsenmantel Qell Acquisition Corp. mit Lilium verschmolzen, um fortan unter dem Ticker LILM gehandelt werden zu können. Bei diesem Börsengang wurde Lilium zum Start mit 2,8 Milliarden Dollar bewertet, davon ist bis heute nahezu nichts übrig geblieben. Der Aktienkurs von Lilium ist aber bereits seit dem Jahr 2022 im Sturzflug, 2023 fiel er erstmals unter die 1-Dollar-Marke.