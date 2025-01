Lilium-Rettung: Batterieunternehmer aus der Slowakei steuert 150 Mio. Euro bei

Ein slowakischer Clean-Tech-Unternehmer namens Marian Boček will Großinvestor bei Lilium werden. Er soll 150 Millionen Euro in den insolventen Elektroflugzeugbauer investieren und damit unmittelbar an dessen Rettung beteiligt sein.

DTM Investments und InoBat

Hinter dem Investment stehe die Investmentgesellschaft DTM Investments, wie das Handelsblatt berichtete. Dies habe ein Sprecher des Investorenkonsortiums MUC mitgeteilt. Laut dem slowakischen Handelsregister ist Boček Inhaber von DTM.

Boček war früher Investmentbanker und einst als Analyst bei den Lehman Brothers tätig. Heute ist er unter anderem Co-Founder und CEO der Unternehmensgruppe InoBat, IPM und Avanea. InoBat ist ein großer Batteriehersteller in der Slowakei. Laut dem Gründer sei es das weltweit erste Unternehmen, das eine ganzheitliche C2C (cradle to cradle)-Lösung für Elektromobilität an einem Standort entwickelt. Die Lösung, angetrieben durch grüne Elektronen, könne in die ganze Welt exportiert werden.

150 Millionen Euro für Lilium

Nun möchte sich der Unternehmer an der Rettung des deutschen Flugtaxi-Unternehmens Lilium beteiligen. Zuerst hat die „Bild“-Zeitung über das 150 Millionen Euro Investment berichtet. Das Investorenkonsortium MUC will jedoch keine Zahlen zum Beitrag der einzelnen Geldgeber nennen. Außerdem sind nicht alle beteiligten Investor:innen namentlich bekannt.

Im Herbst 2024 musste Lilium Insolvenz anmelden, wie Trending Topics berichtete. Das Investorenkonsortium MUC hat sich daraufhin im Dezember 2024 bereit erklärt, dem insolventen deutschen Elektroflugzeugbauer Lilium 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.