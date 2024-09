Mangomint: Österreichische Founder holen 35 Millionen Dollar in den USA

Ende 2022 zeigten sie bereits auf, als sie 13 Mio. Dollar für ihr Startup holten, und jetzt legen sie nochmal ordentlich nach: Die oberösterreichischen Gründer:innen Daniel Lang und Sandra Huber haben für Mangomint eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 35 Millionen Dollar abgeschlossen, die Investoren sind Altos Ventures aus San Francisco sowie der SaaStr Fund von Jason Lemkin. Die Bewertung steigt damit auf mehr als 100 Mio. Dollar.

Mangomint bietet eine Softwarelösung für die Wellnessindustrie, über die Wellnesssalons in den USA und Kanada ihre User und Mitarbeiter:innen managen können, wenn es etwa darum geht, Termine zu buchen, Mitgliedschaften zu verwalten, E-Mail-Marketing zu betreiben oder auch die Gehälter der Belegaschaft zu managen. Damit haben die Gründer:innen eine spannende Nische gefunden, in der sie in den Märkten USA und Kanada mittlerweile jährlich 10 Millionen Termine buchen lassen.

Finanzierung für die Europaexpansion

“Das Ziel dieser Finanzierungsrunde war es, den Internationalisierungsschritt aus den USA heraus zu finanzieren. Wir haben ein erfolgreiches Unternehmen in den USA aufgebaut und kommen damit nun nach Österreich zurück. Aus der Tabakfabrik Linz heraus werden wir jetzt den Aufbau von Mangomint Europa steuern. Das Team wird schon bald auf 20 MitarbeiterInnen gewachsen sein. Ich freue mich darauf, mit Mangomint nun auch den europäischen Markt zu erobern”, so Daniel Lang, Founder und CEO von Mangomint, in einer Aussendung.

Die Tabakfabrik in Linz bzw. die dortige factory300 ist auch die Keimzelle für Mangomint. Lang war dort Mitgründer und Impulsgeber für den Startup-Hub. Nun wurde für die Europaexpansion dort die Tochterfirma Mangomint GmbH eingerichtet, die bereits die ersten 5 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Software-seitig will man die Sodtware-Suite nun auch um Marketing-Funktionen aufmotzen, damit die oft kleinen Betriebe einfacher für sich werben können.

„Die hohen Betriebskosten sind für Salons und Spas eine große Herausforderung“, sagt Daniel Lang, Mitgründer und CEO von Mangomint. „Hier setzt unsere Software an. Unsere Kunden sparten schon bisher Kosten, wenn sie Mangomint zum Managen ihres Betriebes nutzen. Mit den “Automated Flows”, die wir jetzt einführen, können unsere Kunden sehr individuelle Prozesse ganz einfach “zusammenklicken”.“.