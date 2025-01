Mantra: Dubai-Immobilien im Wert von 1 Milliarde Dollar werden tokenisiert

Die in Dubai ansässige DAMAC Group und die Blockchain-Plattform Mantra haben eine wegweisende Partnerschaft zur Tokenisierung von Vermögenswerten bekannt gegeben. Das Immobilienkonglomerat plant, Assets im Wert von mindestens einer Milliarde US-Dollar auf die Blockchain zu bringen. Die Umsetzung soll bereits Anfang 2025 beginnen.

Die Tokenisierung der Real World Assets (RWA) wird es Investoren ermöglichen, sich an verschiedenen Portfoliounternehmen der DAMAC Group zu beteiligen. Das Spektrum reicht dabei von Immobilienentwicklung über Hospitality bis hin zu Rechenzentren. Durch die Blockchain-basierte Digitalisierung sollen Investitionsprozesse effizienter gestaltet und einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht werden.

Mantra, eine speziell für tokenisierte Real-World-Assets (RWA) entwickelte Layer-1-Blockchain, wird die technische Infrastruktur bereitstellen. Die Plattform konnte bereits früher in diesem Jahr einen ähnlichen Deal mit dem Immobilienentwickler MAG Group über 500 Millionen Dollar abschließen. Seit dem Mainnet-Launch im Oktober verzeichnete der native Token OM einen ordentlichen Wertzuwachs. Die Mantra-Blockchain basiert auf Cosmos SDK und nutzt das Inter-Blockchain Communication (IBC)-Protokoll

Dubai etabliert sich immer mehr als Krypto-Hub

Für DAMAC bedeutet die Partnerschaft eine konsequente Weiterentwicklung ihrer Blockchain-Strategie. Das Unternehmen akzeptiert bereits seit 2022 Kryptowährungen als Zahlungsmittel und unterstützt damit aktiv die Ambitionen der VAE, sich als Krypto-Hub zu etablieren.

Die Tokenisierung von Real-World-Assets gewinnt global zunehmend an Bedeutung. Experten von renommierten Beratungshäusern wie McKinsey und BCG prognostizieren dem RWA-Markt ein Wachstum in Billionenhöhe bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Institutionelle Anleger und Regierungen erkennen vermehrt die Vorteile wie schnellere Abwicklung und verbesserte Zugänglichkeit.

Parallel zu dieser Entwicklung kündigte der designierte US-Präsident Donald Trump diese Woche an, dass DAMAC Investitionen in Höhe von 20 Milliarden Dollar in Rechenzentren verschiedener US-Bundesstaaten plane. Die genauen Details zur Tokenisierung der DAMAC-Assets sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.