markta eröffnet zweiten Standort im 7. Bezirk in Wien

Der regionale Lebensmittelmarkt markta erweitert sein Geschäft mit einem zweiten Standort in der Zollergasse in Wien-Neubau. Auf 400 Quadratmetern will Gründerin Theresa Imre frische, regionale Produkte verkaufen und gleichzeitig einen Ort der Begegnung und Inspiration schaffen.

Regionale Produkte im Fokus

Der neue Standort will mit einem innovativen Store-Design und großer Auswahl überzeugen: Auf zwei Ebenen soll es rund 1.500 Produkte von über 250 regionalen Lieferant:innen geben. Das Sortiment ist speziell auf die Bedürfnisse der Nachbarschaft abgestimmt.

„Wir möchten uns als Marktplatz mit lokalen Erzeugnissen von Klein- und Familienbetrieben im Grätzl sowie der gesamten Stadt etablieren und hochwertige Lebensmittel für alle zugänglich machen“, so Theresa Imre, Gründerin und Geschäftsführerin von markta.

Gemeinschaftszentrum und Einkaufserlebnis

Der neue Standort versteht sich als mehr als nur ein Geschäft. Mit Workshops, Verkostungen und Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit will markta einen lebendigen Treffpunkt für die Nachbarschaft schaffen. Deshalb wurde ein Café im Eingangsbereich eingerichtet sowie ein gemeinschaftlich genutzter Innenhof gestaltet.

Im geplanten „Farm-to-Fork-Center“ sollen künftig Konsument:innen und Produzent:innen zusammenkommen, um Wissen über nachhaltige Landwirtschaft auszutauschen.

Nachhaltiges Ladendesign

Imre möchte die Nachhaltigkeitsphilosophie, die sie mit markta verfolgt, auch im Laden-Design sichtbar machen. Natürliche Materialien wie heimische Rotbuche und Salzburger Korallenkalkstein sollen ein einladendes Ambiente schaffen. Im Fokus steht laut Imre auch die Energieeffizienz: Die Abwärme der Geräte wird zur Beheizung genutzt, eine Wärmepumpe soll für optimale Temperaturen sorgen.

Lebensmittelhandel neu denken

Was 2017 als digitaler Bauernmarkt begann, entwickelt sich kontinuierlich weiter. Nach der ersten physischen Filiale in Wien-Alsergrund 2023 markiert der neue Standort einen weiteren Meilenstein für Imre. Dabei will markta auf faire Entlohnung, Tierwohl und höchste Qualitätsstandards setzen und bestehende Strukturen im Lebensmittelhandel neu denken.