Marlene Mehnert: Neue Strategiechefin bei 1Komma5° schupfte vorher Teslas Gigafactory

Marlene Mehnert, bisher bei Tesla tätig, übernimmt beim CleanTech-Unicorn 1Komma5° den Chefposten für den Bereich Unternehmensstrategie weltweit. Mehnert war über drei Jahre für den Aufbau und die Erweiterung der Gigafactory Berlin-Brandenburg mitverantwortlich, eines der größten und umstrittensten Industrieprojekte Deutschlands der letzten zehn Jahre. Vor ihrer Zeit bei Tesla war sie unter anderem für die Unternehmensberatung McKinsey im Energiebereich sowie für Tesla Energy tätig.

„Ich freue mich, meine Erfahrung aus der Entwicklung der Gigafactory nun bei 1Komma5° einzubringen, um die erste dezentrale, virtuelle Gigafactory für Klimaschutztechnologie zu bauen“, so Mehnert in einer Aussendung. „Der Unterschied liegt darin, dass 1Komma5° auf tausenden Baustellen gleichzeitig fertigt und nicht an einem Ort unter einem Fabrikdach. Die Skaleneffekte liegen daher vor allem in digitalen Prozessen, Standards und Automatisierung. So können wir die Fertigungskosten bis 2030 um 50% senken und gleichzeitig die Kapazität von derzeit knapp 30.000 auf 500.000 Gebäude im Jahr erhöhen.“

Komplettlösungen für erneuerbare Energien

Das Hamburger Start-up 1Komma5° bietet die Herstellung von Komponenten wie Photovoltaik Modulen oder Stromspeichern sowie die Planung und Logistik inklusive Installation aller Leistungen für Solaranlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur aus einer Hand und mit eigenen Mitarbeitenden in sieben Ländern an.

„Neben dem Ausbau unserer Fertigungskapazitäten für den Massenmarkt ist Marlene vor allem für die strategische Weiterentwicklung unserer künstlichen Intelligenz Heartbeat zu einem offenen Strommarktplatz verantwortlich“, so CEO und Mitgründer Philipp Schröder. „Denn neben der Elektrifizierung von Millionen Gebäuden müssen Millionen Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektrofahrzeuge automatisch und gebündelt dem Rhythmus von Sonne und Wind folgen, um fossile Brennstoffe kostengünstiger ersetzen zu können.“

1Komma5° hat erst vor kurzem einen Technologie- und Entwicklungsstandort in Berlin eröffnet, in dem bis zu 200 Mitarbeitende an der Entwicklung und dem Ausbau der Heartbeat KI arbeiten, um deren Öffnung für alle deutschen Haushalte vorzubereiten.